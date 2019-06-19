Yıldırım isabet eden binada yangın çıktı Termal ilçesinde çatısına yıldırım isabet eden 3 katlı evdeki yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

YALOVA (AA) - Yalova'nın Termal ilçesinde bir binada yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yenimahalle köyü Bağlar Yolu Sokağı'nda, şiddetli yağışın etkili olduğu sırada Birsen ve Emine Hilal Kafkaskıray'a ait 3 katlı evin çatısına yıldırım isabet etmesinin ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 4 araçla Yalova ve Termal Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Evde bulunan 4 kişiyi tahliye eden ekipler, alevleri söndürüp soğutma çalışmasına başladı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Termal Kaymakamı Vehbi Bakır, binada hasara yol açan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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