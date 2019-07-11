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Yıldırım isabet eden baba ve kızı öldü

İzmir'in Kınık ilçesinde Bayram ve kızı Tülin Türkmen, ıslanan tütünlerinin üzerini kapatmaya çalışırken yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:34
Yıldırım isabet eden baba ve kızı öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Kınık ilçesinde baba ve 14 yaşındaki kızı yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, çiftçilik yapan Bayram Türkmen (47) etkili olan sağanak sonrası tarladaki tütünlerinin zarar görmemesi için kızı Tülin (14) ile Hamzalı Mahallesi'ndeki arazisine gitti.

Tütünlerinin üzerini kapatmaya çalışırken baba ve kızına yıldırım isabet etti. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, baba ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Bayram ile kızı Tülin Türkmen'in cenazeleri Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:34
  1. İzmir
  2. Kınık
  3. yıldırım düşmesi

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