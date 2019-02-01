Yıldırım, İMES'te sanayicilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstiyorum ki bu seçimlerde İstanbul'u konuşalım, İstanbul'un geleceğini konuşalım." dedi.

Binali Yıldırım, cuma namazının ardından İMES Sanayi Sitesinde, sanayicilerle bir araya geldi.

Sanayicilerin bileğinin gücü, alın ve akıl teriyle katma değer ürettiğini vurgulayan Yıldırım, "Havada bulup tavada yiyenlerin yeri İMES değildir. Burada akıl teri vardır, alın teri vardır, helal ekmek vardır, helal kazanç vardır." diye konuştu

Konuşmasında FETÖ ile mücadeleye değinen Yıldırım, örgütün yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın başına bela olduğunu dile getirerek, "Çünkü bunlar akıllarını kiraya vermiş bir örgüttür. Kendi iradeleri, kendi memleketlerinin menfaati diye bir şey bunlarda yok. Elhamdülillah onların da üstesinden geldik. Can verdik, kan verdik ama istiklalimizi, bayrağımızı teslim etmedik, bayrak inmedi, ezanlar dinmedi, halkın gücü Hakkın gücü, tankın gücünü yendi." ifadelerini kullandı.





- "İstanbul'un geleceğini konuşalım"

PKK, FETÖ ve DEAŞ ile aynı anda mücadele edip üstesinden geldiklerini, "Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz" dediklerini aktaran Yıldırım, bugün de aynı noktada olduklarını söyledi.

Erzincan Refahiye'nin Kayı köyünde doğduğunu, İstanbul'da eğitim hayatını sürdürdüğünü, burada İDO Genel Müdürlüğü gibi görevlerde bulunduğunu aktaran Yıldırım; "Bu şehir bize her şeyi verdi. Bir çocuk olarak geldik, burada büyüdük, burada okuduk, burada kazandık, burada ev bark sahibi, evlat sahibi, torun torba sahibi olduk. Daha ne diyeceğiz? Allah'a hamd etmekten başka diyecek bir şey yok. Şimdi bu güzel, mübarek şehre sizlerin desteği olursa daha fazla hizmet edeceğiz, daha detaylı hizmet edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yıldırım, "Ben istiyorum ki bu seçimlerde İstanbul'u konuşalım, İstanbul'un geleceğini konuşalım." dedi.







