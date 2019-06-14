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Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu yayınını o şirket yapacak

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun karşılaşacağı ortak canlı yayını hangi şirketin üstleneceği belli oldu.

14 Haziran 2019 Cuma 17:31
Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu yayınını o şirket yapacak

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ve rakibi Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran Pazar günü katılacakları canlı yayında moderatör İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayacak.

Saat 21:00'da başlayacak canlı yayını hangi şirketin yöneteceği ise belli oldu. Canlı yayının teknik altyapısı ve personeli Özkan Prodüksiyon tarafından karşılanacak.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun tüm kanallara açık ortak yayını 16 Haziran’da gerçekleştirilecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nın bahçesinde düzenledikleri basın toplantısının ardından, altında imzalarının yer aldığı ortak metin, basın mensuplarına dağıtıldı.

Metinde, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00’de canlı yayında bir araya geleceklerdir.

Canlı yayın tüm kanallara açık ortak yayınla yapılacaktır. Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacaktır. 

Moderatör her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracaktır.

Canlı yayın Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndan, AK Parti ve CHP tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir."

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:31
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
  5. İsmail Küçükkaya

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