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Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınında tarihi kare!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ortak canlı yayın programında CHP'li aday Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. İki aday, tarihi programın ardından aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 01:04
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınında tarihi kare!

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun kozlarını paylaştığı ortak canlı yayın sona erdi. Tarihi yayına ise ailelerle birlikte çekilen fotoğraf damga vurdu…

Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya geldiği ortak canlı yayın bu akşam gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti.

Haber kanallarının canlı olarak yayınladığı programda, her iki siyasetçi de seçim vaatlerini açıkladı, Küçükkaya’nın hazırladığı sorulara belirlenen eşit süreler dahilinde yanıt verdi.

Yayının bitiminde ise İmamoğlu’nun talebi doğrultusunda, Yıldırım ve İmamoğlu’nun eşleri ile çocuklarının da yer aldığı bu fotoğraf karesi çekildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 01:04
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. Binali Yıldırım

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