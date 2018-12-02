Binali Yıldırım ile Mevlüt Uysal'dan 6 saatlik sürpriz görüşme!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. İkilinin görüşmesi yaklaşık 6 saat sürdü ve basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Tuzla'daki evine geçti.

Aday mı olacak?

Kulislerde 31 Mart yerel seçimleri için Binali Yıldırım'ın adı İBB adaylığı için geçiyor...