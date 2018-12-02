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Binali Yıldırım ile Mevlüt Uysal'dan 6 saatlik sürpriz görüşme!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme basına kapalı olarak 6 saat sürdü.

02 Aralık 2018 Pazar 01:26
Binali Yıldırım ile Mevlüt Uysal'dan 6 saatlik sürpriz görüşme!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. İkilinin görüşmesi yaklaşık 6 saat sürdü ve basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Tuzla'daki evine geçti.

Aday mı olacak?

Kulislerde 31 Mart yerel seçimleri için Binali Yıldırım'ın adı İBB adaylığı için geçiyor...

 

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 01:26
  1. Mevlüt Uysal
  2. Binali Yıldırım
  3. Meclis Başkanı Binali Yıldırım
  4. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal

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