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Yıldırım: Albatros Parkı Millet Bahçesi olacak!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, CHP'li belediyenin AVM yapılması için satmaya kalkıştığı Albatros Parkı'nı yedirmeyeceklerini belirterek "Hiç heveslenmesinler, burası millet parkı olacak." dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:52
Yıldırım: Albatros Parkı Millet Bahçesi olacak!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yerel seçim çalışmalarına Büyükçekmece'de devam etti.

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı önünde halka hitap eden Yıldırım, Büyükçekmece'deki Albatros Parkı'nı kimseye yedirmeyeceklerini söyledi.

Büyükçekmece'nin İstanbul'un en kadim ilçelerinden biri olduğunu aktaran Yıldırım, "Büyükçekmece'nin tarihi milattan önce 8. yüzyıla kadar gidiyor. Büyükçekmece'de Mimar Sinan'ın en önemli süsü var. Büyükçekmece Köprüsü, Mimar Sinan'ın inşa ettiği en uzun köprü. Büyükçekmece'nin potansiyeli büyük bir gölü ve bir dönem beyaz kumrularıyla meşhur bir sahili var. Güzel, üreten bir ilçemiz." diye konuştu.

"Hiç heveslenmesinler"

Büyükçekmece halkının meşhur Albatros Parkı sorunu olduğunu hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: "Orayı yedirmeyiz. Hiç heveslenmesinler. Burası millet parkı olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Öyle yüksek rantla yüksek emsalle binalar falan yok. Bak buradan söylüyoruz. Sonra bir yanlış olmasın. Gençlerimize kültür merkezi açacağız. Anne ve babaların çocuklarını emin ellere bırakacakları kreşler yapacağız. İşimiz çok. Durmak yok yola devam. 26 gün var. Gece gündüz demeden gönüllere gireceğiz."

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:52
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. Albatros Parkı

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