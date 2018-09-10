TBMM Başkanı Yıldırım: Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenen “737. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri”nde yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi. Yüzlerce yıl Allah’ın adını yüceltmek, adaleti yaymak için mücadele ettiklerini belirten Yıldırım, “Bu sebeple ki milletçe kendimizi mazlumların hamisi gördük. Bugün de bu hasletimizi halen devam ettiriyoruz. İşte bu yüzden milli gelirimize göre dünyada en fazla yardım yapan ülkeyiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’Yİ TESLİM ALAMAYACAKLAR

Yıldırım, yüreklerin birlikte atıyor olmasının Türk milletinin en büyük gücü olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Bizi çözmek, birbirimize düşürmek, aramıza fitne sokmak isteyenler mevcuttur. Ekonomik, sosyal, siyasi nedenleri bahane eden hainler, bizi zayıflatmak için ellerinden geleni yapmaktadır. Dış mihrakların güdümündeki bölücü ve FETÖ’cü hainlerin hedefi de aynıdır. Ne yaparsa yapsınlar Türkiye’yi teslim alamayacaklar. Her saldırı sonrasında daha da güçleneceğiz, birbirimize kenetleneceğiz. Şunu dost ve düşman herkes bilsin, paramız, ekonomimiz üzerinden yapılan operasyonlar, kurulan oyunlar mutlaka bozulacaktır. Zorluk çekeceğiz ama güçlünün hukukunun yerini, haklının hukuku mutlaka alacaktır.”

ERTUĞRUL GAZİ’NİN KEMİKLERİNİ SIZLATMADIK

Tarih ve kültür bilincimizin hep canlı kalmasını vurgulayan TBMM Başkanı Yıldırım, şunları anlattı: “Her yıl Söğüt’te düzenlenen şölenin bir gayesi de ‘Dörtnala gelip Uzak Asya’dan Akdeniz’e kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim’ demektir. Ertuğrul Gazi bir uç beyi olarak dönemin süper gücü Doğu Roma İmparatorluğu’na karşı koydu. Korkmadan, bahane üretmeden Bizans karşısında çelik gibi durdu. Torunları, Ertuğrul Gazi’nin kemiklerini sızlatmadı. Onları bugüne kadar hiçbir zorluk yıldırmadı. Bugünden sonra da dimdik milletçe ayaktayız, ayakta olmaya devam edeceğiz.”

BİZLER ANCAK VATANIMIZLA YAŞARIZ

Yüzlerce yıl aleme nizam vermek için mücadele verdiğimizi belirten Yıldırım, şunları dile getirdi: “Millet olarak gökkuşağının renkleri, türkülerin ezgileri gibiyiz. Hepimiz bu büyük Türk ailesinin mensuplarıyız. Farklılığımız gücümüzdür, güzelliğimizdir. Milletimizin gücü de buradan gelmektedir. İster Yörük, ister Türkmen, ister Alevi, ister Sünni, ister batıdan, isterse doğudan olsun hepimizin hamuru bu topraklarda karıldı, bu topraklarda mayalandık. Hepimiz aynı çınarın yapraklarıyız. Hepimiz büyük Türk milletinin evlatlarıyız. Gücümüzü, güvenliğimizi tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden alıyoruz. Adımız farklı olsa da amacımız aynıdır. Birimiz olmadan diğerimiz olamaz. Bizler ancak vatanımızla yaşarız. Tarihin tekerrür etmesini istemiyorsak, geçmişi bilmeliyiz, geçmişten ders almalıyız. Zira geçmişini bilemeyenin geleceği olmaz. Geleceğimiz için canını seve seve veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenen “737. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri”nde cihan devleti Osmanlı’nın tohumlarının atıldığı tarih adeta yeniden canlandırıldı. Hayme Anaların, Alplarin gösterileri büyük beğeni toplarken; törene katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile diğer ilgililer geçit törenini selamladı.