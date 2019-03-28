Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçimlerinde Tuzla'nın Aydınlı bölgesinde oyunu kullanacağını belirterek, "Bütün İstanbullular gibi, eşim Semiha Hanım'la sandığa gidip oyumuzu kullanacağız. Ondan sonra bekleyeceğiz." dedi.

Başakşehir'de seçim çalışmalarını sürdüren Yıldırım, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, "Son günlere girildi. Heyecan var mı?" şeklindeki soruya, "Heyecan olmaz mı? Heyecan olmadı mı, hayat da olmaz. Bugünü saymazsak iki günümüz var. Bütün yurtta, İstanbul'da ve 39 ilçesinde sandık başına giderek seçimleri yapacağız. Seçimlerin, İstanbul'a, bütün ilçelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum." cevabını verdi.

- "Süper İstanbul'a, süper takımlar yaraşır"

Bir gazetecinin, "Malum Başakşehir'deyiz. Medipol Başakşehir de bu sene şampiyonluğa oynuyor. Sizin gönlünüzde yatan bir şampiyon var mı?" sorusu üzerine Yıldırım, şunları söyledi:

"Süper İstanbul'a, süper takımlar yaraşır. Başakşehir, hakikaten İstanbul'u çok güzel temsil ediyor. Her ne kadar bazıları Başakşehir'i görmezden geliyorsa da Başakşehir, hakikaten göğsümüzü kabartan güzel sonuçlar alıyor. Başakşehir şampiyon olur da belediye başkanı da şampiyon olmaz mı? Bu şehrin bütün takımları bizim takımımız. Birini, diğerinden ayırt edemeyiz. Süper ligde 5 takımımız var. Hepsi de şehrin gururu ve onuru. Bazılarının 100, bazılarının da 20 yıllık geçmişi var. Ama hangi yaşta olursa olsunlar, bütün takımlarımız İstanbul'un marka değerlerini yükselten takımlar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Kasımpaşa... Hepsi İstanbul'umuzu, dünya çapında tanıtan ve yüzümüzü ağartan takımlar. Hepsine başarılar diliyoruz. Milli Takımımız da özellikle Avrupa elemelerinde güzel başladı. Onlara çok teşekkür ediyoruz."

Binali Yıldırım, yerel seçimde oyunu nerede kullanacağı ve gün boyunca gelişmeleri nerede takip edeceğine ilişkin soru üzerine, "Tuzla'da oturuyorum. Oyumu da Tuzla'nın Aydınlı bölgesinde kullanacağım. Bütün İstanbullular gibi, ben de eşim Semiha Hanım'la sandığa gidip oyumuzu kullanacağız. Ondan sonra bekleyeceğiz." bilgisini verdi.

- "İstanbulluların vereceği karar çok önemli"

Seçime katılımın yüksek olabileceği kanaatinde olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Katımın yüksek olacağına inanıyorum. Bu vesileyle de İstanbullulara önemli bir çağrı yapmak isterim. İstanbul'un geleceği, bu şehirde yaşayan herkesi ilgilendiriyor. 10,5 milyon seçmen var İstanbul'da. 30 binden fazla sandık var. Dolayısıyla tüm hemşehrilerimizi, 'İstanbul'un geleceği için ben de varım.' diyerek mutlaka seçime katılmalarını arzu ediyoruz ve davet ediyoruz. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü, İstanbulluların vereceği karar çok önemli olacak."

Yıldırım, o akşam seçim sonuçlarını nerede takip edeceğine henüz karar vermediğini söyledi.

- "Cumhurbaşkanımız 'tasarruf ve şeffaflığa dikkat edin' diyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefetin elindeki belediyelerin borçlu olduğuna ilişkin görüşlerinin hatırlatılarak, bu konudaki değerlendirmesinin sorulması üzerine Yıldırım, şunları aktardı:

"Belediyelerin görevleri bellidir. Hükümetin konumu bellidir. Bütün belediyeler, bütçelerinin büyük bir kısmını toplanan vergilerden alır ve Ankara'dan gelir bütçeleri. Dolayısıyla Ankara, belediyelerin sıkıntıları varsa, mutlaka bunu çözer. Cumhurbaşkanımızın uyarısı şudur: Harcamalarınızı dikkatli yapın. Tasarruf ve şeffaflığa dikkat edin. Yapacağınız projelerde, yönettiğiniz ilçenin, ilin öncelikli ihtiyaçlarını esas alın ve israftan kaçının. Verilen mesaj budur. Bir de tabii bu seçimler herkesi ilgilendiriyor. Gençleri, çocukları, kadınları, yetişkinleri, yaşlısı yani herkesi ilgilendiriyor. Onun için önemli. Özellikle ben kadınlara sesleniyorum. Size parmak sallayıp, tehdit eden aday değil, sizi baş üstünde taşıyan aday, bir belediye başkanı lazım."

Binali Yıldırım, daha sonra kendisini takip eden gazetecilerle fotoğraf çektirdi.

Kendisini çaya davet edenleri de kırmadı. Mutlusan Elektrik Fabrikası'ndan çıkan Yıldırım, İkra Makine Fabrikası'nı ziyaret ederek, iş sahipleriyle bir süre görüştü.