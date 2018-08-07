Yıldırım düşünce ormanda yangını çıktı
Köyceğiz ilçesi Avlanmaz mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.07 Ağustos 2018 Salı 17:38
Yangına, 6 helikopter ve 2 uçakla havadan, çok sayıda arazözle de karadan müdahale ediliyor.
Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yıldırım düşmesinden dolayı çıktığını tespit ettiklerini belirterek, "Yangının yayılmasını kısmen durdurduk. Bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle karadan müdahale etmekte güçlük çekiyoruz." dedi.
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