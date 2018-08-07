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Yıldırım düşünce ormanda yangını çıktı

Köyceğiz ilçesi Avlanmaz mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

07 Ağustos 2018 Salı 17:38
Yıldırım düşünce ormanda yangını çıktı

Yangına, 6 helikopter ve 2 uçakla havadan, çok sayıda arazözle de  karadan müdahale ediliyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, gazetecilere yaptığı  açıklamada, yangının yıldırım düşmesinden dolayı çıktığını tespit ettiklerini  belirterek, "Yangının yayılmasını kısmen durdurduk. Bölgenin sarp kayalık olması  nedeniyle karadan müdahale etmekte güçlük çekiyoruz." dedi.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 17:38
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