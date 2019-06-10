Yıldırım düştü, koyun otlatan çoban hayatını kaybetti Erzincan’da yıldırım düşmesi sonucu dağda koyun sürüsünü otlatan çoban hayatını kaybetti.

Erzincan’da yıldırım düşmesi sonucu dağda koyun sürüsünü otlatan çoban hayatını kaybetti.

Olay, saat 15. 00 sıralarında Erzincan merkeze bağlı Koçyatağı Köyü Çimen Dağı Belli Yaylasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan’da etkili olan sağanak yağış sırasında Belli Yaylasında yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu Erzurum’un Çat ilçesi nüfusuna kayıtlı 56 yaşında ki Ali Davut isimli çoban yaşamını yitirdi. Çobanın arkadaşı Sidar Genç durumu köy sakinlerine ve jandarmaya haber verdi. Olay sonrası jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ali Davut’un cesedi savcının inceleme yapmasının ardından aşağı indirilerek ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

Görgü tanığı Sidar Genç, “Yağmur yağıyordu. Bir anda yıldırım düştü. Koyunlar birbirine girdi. O sırada Ali Davut’un yerde yattığını gördüm. Yanına gittiğimde ölmüştü” dedi.

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