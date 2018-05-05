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Başbakan Yıldırım: Dünyanın en büyük siyasi hareketiyiz

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Kadın Kolları Kongresinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 10 milyon üye ile dünyanın en büyük siyasi hareketi olduğunu söyledi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:14
Başbakan Yıldırım: Dünyanın en büyük siyasi hareketiyiz

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Kadın Kolları Kongresinde konuşuyor.

Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Türkiye'nin dağ gibi sorunlarını dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Darbecilere, kumpasçılara, vesayetçilere fırsat vermedik.

15 Temmuz'da alçaklara geçit vermediniz. Bayrağımıza milli iradeye sahip çıktınız. Ak kadınlar öksüz ve yetimlerin başını okşadınız. Yeri geldi ihtiyaç sahiplerinin yanına koştunuz. 

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAREKETİ

Hiçbir zaman millete rağmen, milleti yok sayarak siyaset yapmadık. Milletin gücünün üzerinde güç tanımayan AK Parti teşkilatı bugün 10 milyon üzerinde üyeye sahip, Türkiye'nin değil dünyanın en güçlü siyasi hareketidir.

AK Parti Türkiye'nin aklı, ruhu, vicdanı olduysa, 16 yıldır Türkiye'nin önünü açan hedefleri ortaya koyduysa, bunda 'AK Kadınlar'ın emeği unutulamaz. 16 yıldır her türlü ayrımcılığın yaralarını sarmak için durmaksızın çalışıyoruz. Kadınlarımızın fikirlerinin, emeklerinin Türkiye için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Siyasete yön verirken bu gerçeği hiç unutmadık.

Cinsiyet ayrımcılığı yapan birçok düzenlemeyi ortadan kaldırdık. Eğitim alanında kız öğrencilere yönelik ayrımcı uygulamaları ortadan kaldırdık.

Bugün devlette çalışan kamu görevlilerinin yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor. Kız çocuklarının okullaşma oranını yüzde 42'den yüzde 82'ye çıkardık. 

Dimdik durduk, zorbalar kaybetti, demokrasi kazandı. Başkaları çatısız kalmış olabilir ama AK Parti, en sağlam çatıyla seçime gidiyor. Bizim çatımızı millet çatmıştır.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:14
  1. Binali Yıldırım
  2. AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Kongresi

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