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Yıldırım, cuma namazını Sultanahmet Camisi'nde kıldı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "(38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı) Burası bir tarih, 38 yıllık bir geçmişi var. Bu sene 38.'si düzenleniyor. Dolayısıyla burası bir marka. Maalesef bir gecikme ve tereddüt hasıl oldu ama aşıldı, bugün fuar başladı. Marka haline gelmiş bu fuarı hiç kimse engelleyemez ve engellememeli"

31 Mayıs 2019 Cuma 17:01
Yıldırım, cuma namazını Sultanahmet Camisi'nde kıldı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'na ilişkin, "Burası bir tarih, 38 yıllık bir geçmişi var. Bu sene 38.'si düzenleniyor. Dolayısıyla burası bir marka. Maalesef bir gecikme ve tereddüt hasıl oldu ama aşıldı, bugün fuar başladı. Marka haline gelmiş bu fuarı hiç kimse engelleyemez ve engellememeli." dedi.

Binali Yıldırım, cuma namazını Sultanahmet Camisi'nde kıldı. Cuma girişinde vatandaşların kandilini kutlayan Yıldırım, bir bebeği sevdi.

Namazın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Mübarek ramazan ayının son günlerine geldik. Bu akşam Kadir Gecesi, bin yıldan daha hayırlıdır. Müslümanlar ve ramazan için önemli bir gece. Rabbim bu geceyi milletimizle birlikte en güzel şekilde ihya eden kullarına bizi de dahil eylesin. Ramazan-ı Şerif-i tamamlıyoruz. Arkasından bayrama gireceğiz. Bu vesileyle bütün İstanbulluların, tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum. İstanbullulara tavsiyem, bayram uzun olduğu için İstanbullular memleketlerine gidecekler. Bütün hemşehrilerim iyice dinlenmiş olarak, trafik kurallarına uyarak aşırı hız yapmadan seyahatinizi yapın. Çünkü yolların kralı olamaz, yolların kuralı olur. Sizin sağ salim sevdiklerinize kavuşmanızı çok önemsiyoruz. Aman İstanbul'dan gittikten sonra burayı unutmayın, 23 Haziran'da İstanbul bayramı var."

- "Bu fuarların sayılarını artıracağız"

Binali Yıldırım daha sonra, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nı gezdi. Fuar çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, fuarın canlı ve hareketli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yayınevleri durumdan memnunlar. Ziyaret eden, kitap inceleyen ve kitap satın alan kişiler var. Bu fuarların sayılarını artıracağız. Kitap okumak kardeşlik ve gelişme için çok önemli. Kitapsız yaşamak sağır, kör ve dilsiz yaşamaktır. Onun için şehrin her tarafında kitap evlerini kıraathaneleri, gençlik merkezlerini, kütüphanelerini yaygınlaştıracağız. Vaatlerimiz arasında olan bütün gençlere kütüphaneler ve müzeler spor tesisleri ücretsiz olacak, beyan ettik."

Yıldırım, bir gazetecinin kitap fuarına ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

"Burası bir tarih, 38 yıllık bir geçmişi var. Bu sene 38.'si düzenleniyor. Dolayısıyla burası bir marka. Maalesef bir gecikme ve tereddüt hasıl oldu ama aşıldı bugün fuar başladı. Marka haline gelmiş bu fuarı hiç kimse engelleyemez ve engellememeli. Bizim inşallah ileride İstanbul'un kültür ve sanat hayatını daha fazla katılımcı bir şekilde kadınlarımızı, gençlerimizi ve çocuklarımızı da dahil ederek 39 ilçenin her yerine yaymayı hedefliyoruz. Ne kadar çok okunursa bir şehirde bir ülkede o kadar anlaşmazlık ayrışma azalır. Okuya okuya birbirimize olan saygımız birbirimize olan sevgimizi daha da geliştireceğiz. Önemli olan bu 15 milyonluk güzel şehrimizde İstanbul'da büyük bir aile gibi birlikte yaşamak sorunlarımızı birlikte aşmak sevinçlerimizi de birlikte paylaşmak istiyoruz."


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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:01
  1. Binali Yıldırım
  2. Cuma namazı
  3. Fuar
  4. Sultanahmet Camisi

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