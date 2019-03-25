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Yıldırım çifti Gebze-Halkalı treninde yolculuk yaptı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile Gebze-Halkalı Banliyö Tren hattıyla yolculuk yapmayı tercih etti- Vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, raylı sistem, metro hatları ve toplu ulaşım artırılmasıyla İstanbul'un trafik sorununda rahatlama yaşanacağını söyledi

25 Mart 2019 Pazartesi 15:33
Yıldırım çifti Gebze-Halkalı treninde yolculuk yaptı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da trafik yükünü önemli ölçüde hafifletecek Gebze-Halkalı Banliyö Tren hattında eşi Semiha Yıldırım ile birlikte yolculuk yaptı.

Dün Yenikapı Etkinlik Meydanı'nda düzenlenen "Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitingi'nin" ardından trenle yolculuk yapmayı tercih etti.

Avrasya Tüneli'ni kullanarak Anadolu yakasına geçen Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım'a birlikte Feneryolu İstasyonu'ndan metroya binerek Tuzla'ya kadar seyahat etti.

Ulaştırma Bakanlığı döneminde ihalesi yapılan ve inşaatına başlanan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'yla ilgili görüşleri yerinde dinlemek isteyen Yıldırım, yol boyunca vatandaşlarla sohbet edip İstanbul'a ilgili talep ve beklentilerini sordu.

Yıldırım'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, şehir içi metro ve banliyö hatlarının yaygınlaştırılması konusunda taleplerini dile getirdi. Metro hatları ve tünellerin yaygınlaştırılmasıyla İstanbul trafiğini rahatlayacağını ifade eden bazı vatandaşlar, bu sayede kendi araçlarını bırakarak raylı sistemi ve toplu taşımayı tercih edebileceklerini söyledi.

Londra'dan Pekin'e kadar kesintisiz tren yolculuğu sağlayarak Türkiye'nin hem turizmine hem ticaretine önemli katkı yapacak demir yolu hattı, Yıldırım'ın en çok önem verdiği projelerin başında geliyor.

Semiha Yıldırım ile birlikte metro hattını da kullanan İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, raylı sistemler ve toplu taşımanın artmasıyla İstanbul trafiğinin rahatlayacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:33
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