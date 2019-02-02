Yıldırım, Beylikdüzü OSB yönetimini kabul etti TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeleriyle görüştü

İSTANBUL (AA) -TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeleriyle görüştü. AK Parti Kavacık seçim ofisinde basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklamada bulunulmadı.



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