Yıldırım, Beylikdüzü OSB yönetimini kabul etti
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeleriyle görüştü02 Şubat 2019 Cumartesi 20:02
İSTANBUL (AA) -TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeleriyle görüştü.
AK Parti Kavacık seçim ofisinde basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklamada bulunulmadı.
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