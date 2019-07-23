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Yıldırım Belediyesi Tıp Merkezi İl Sağlık Müdürülüğüne devredildi

Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerinin daha kaliteli sağlık hizmeti alması noktasında bünyesinde bulunan Yıldırım Belediyesi Tıp Merkezi’ni imzalanan protokolle İl Sağlık Müdürlüğü’ne devretti.

23 Temmuz 2019 Salı 15:40
Yıldırım Belediyesi Tıp Merkezi İl Sağlık Müdürülüğüne devredildi

Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerinin daha kaliteli sağlık hizmeti alması noktasında bünyesinde bulunan Yıldırım Belediyesi Tıp Merkezi’ni imzalanan protokolle İl Sağlık Müdürlüğü’ne devretti.


Sağlık hizmetlerinin tek elden daha kaliteli ve verimli olmasını hedefleyen Yıldırım Belediyesi, birinci basamak sağlık hizmetlerinin kullanım hakkını İl Sağlık Müdürlüğüne devrederek Yıldırım İlçesi’ndeki sağlık hizmetine katkıda bulundu. Bütün devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte şehri güzel bir şekilde yönetmeye talip olduklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden bu yana bütün kurumlarımızla işbirliği içerisinde şehrimize, hemşehrilerimize daha kaliteli hizmeti nasıl veririz bunun mücadelesi içerisindeyiz. Bu nokta da birçok kurumlarımızla protokoller gerçekleştirdik. Bugün de burada, Yıldırım Tıp Merkezi’nde Sağlık İl Müdürümüz ile birlikte bir protokol imzaladık. Türkiye’de yıllar önce belediyeler hem sağlık ocağı hizmetleriyle hem de tıp merkezi hizmetleriyle hemşehrilerimizin hizmetindeydi. Fakat geldiğimiz süreçte sağlık bakanlığımız şehrin birçok noktasında hastaneleriyle şehirleri donattı. Dolayısıyla belediyelerinde sağlık hizmetlerinde bulunması geri planda kaldı. Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Servis noktası olarak bölge halkımıza hizmet verecek. İnşallah bölgemiz için, şehrimiz için hayırlı olur” diye konuştu.


Yıldırım Belediyesine ait tıp merkezini bugün itibarıyla devraldıklarını belirten Bursa Sağlık İl Müdürü Özcan Akan ise, güzel bir işbirliği örneği sergilediklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:40
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