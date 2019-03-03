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Yıldırım: “Bazı mahalleler daha güzel bir imar planlamasıyla uçacak”

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, imar sorunu olan bazı mahallelerin daha güzel bir imar planlamasıyla çehresinin değişeceğini belirterek, “Ümraniye’nin bana göre Kazım Karabekir ve diğer mahalleleri uçacak.

03 Mart 2019 Pazar 20:39
Yıldırım: “Bazı mahalleler daha güzel bir imar planlamasıyla uçacak”

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, imar sorunu olan bazı mahallelerin daha güzel bir imar planlamasıyla çehresinin değişeceğini belirterek, “Ümraniye’nin bana göre Kazım Karabekir ve diğer mahalleleri uçacak. İnkilap Mahallesi’nin yarısı da dahil uçacak” dedi.


Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Sivas Gölova Karayakup Derneğinin açılışına katıldıktan sonra Van Gürpınar Derneği’nde ‘Vanlılar Buluşması’ na katıldı. Daha sonra da Diyarbakır Ergani Derneği’ni ziyaret eden Yıldırım, vatandaşlardan yerel seçimlerde destek istedi. Yıldırım bu ziyaretleri sırasında önemli açıklamalarda bulundu.


AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Kazım Karabekir Mahallesi ve ondan ayrılan bazı mahallelerde imar ile ilgili sorunların olduğunu belirterek, bu mahallelerde yapılan çalışmalarla buraların uçacağını söyledi. Başkan adayı İsmet Yıldırım, “Bizim bu bölgelerde bu dört buçuk diyelim, yarısı İnkilap Mahallesi’nin yarısı buluşmuş, yarısı buluşmamış. Ben iyi ki buraların imarının sonraya kaldığına şükrediyorum. Çünkü niye. Daha güzel bir imar planlamasıyla buralar daha iyi hale gelecek. Neden? Diğer mahallelerimizde imar yapılmış. Binalar yapılmış. Sağ olsunlar yüzde 65 bir yenileme yapılmış. Ümraniye’nin yüzde 65’i yenilenmiş ama eksikler var. Eksiklik ne? Araba sayısı artmış, park sıkıntısı var. Tretuvarlar, yollar arabadan geçilmiyor. Binaların altında küçük parseller olunca da müteahhitler yapamamış, halbuki birleşme olsaydı, üç dönüm, beş dönüm, işte birleşmenin şartlarına göre, şimdi o mahallelerimizde rahat bir nefes alma olurdu. Şimdi hanımlar yürüyemiyor, çocuklu hanımlar arabasını süremiyor, caddenin ortasında yürümeye kalkıyor. Bu şehircilikte yakışmayan bir şey. Ama ona rağmen biz oralarda da inşallah 20 bin araçlık yer altı otoparkları planladık. Bunun 7 bin araçlık otoparkların projeleri hazır diğer mahallelerde. Buralarda da zaten inşaatlara başladığımız zaman burada problem olmaz. Toplulaştırmadan dolayı yer altına yapacağız. Geniş caddeler, cami yerleri, okul yerleri, bisiklet yolları, spor alanları, alışveriş merkezleri, caddeler, dükkanlar vesaire, hakikaten inanamadığımız şekilde Ümraniye’nin bana göre Kazım Karabekir ve diğer mahalleleri uçacak. İnkilap Mahallesi’nin yarısı da dahil uçacak” şeklinde konuştu.


Van Gürpınar Derneği’nde ‘Vanlılar Buluşması’na katılan Yıldırım, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yıldırım, kimsenin bir birine üstünlüğü olmadığını ifade ederek, “Yani şu sokağı süpüren çöpçü ile belediye başkanının bir farkı yok. Hiçbir zaman farkı yok” dedi.


Burada vatandaşlara hitap eden Yıldırım, “Bizim çimentomuz, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz. Nereden geliyor? İslam dininden geliyor. Biz doğusu ile batısı ile kuzeyi ile güneyi ile bir bütünüz. Bizi bölmek için çok gayret sarf ediyorlar. Ama 15 Temmuz gösterdi ki bir kere daha, biz küllerimizden yeniden ayakta kalabiliyoruz. Devletimizi yeniden kurabiliyoruz. Şayet 15 Temmuz gerçekleşseydi Türkiye’yi bölüyorlardı. Güneydoğuyu bir tarafa bölüyorlardı, İstanbul’u bir tarafa bölüyorlardı, üç dört parçaya bölüyorlardı” diyerek Suriye’nin durumunu örnek gösterdi.


Ümraniye’de 81 vilayetten insanın kardeşçe yaşadığını vurgulayan Yıldırım, “Bunlar bizim güzelliklerimiz. Vanlı olmakla gurur duyacağız, şeref duyacağız. Veya Rizeli olmakla veya Bingöllü veya Diyarbakırlı. 81 tane vilayetimiz var. Hepimiz et ve tırnak gibiyiz. Bu millet her zaman bir devlet kurarak yaşamış tarihte, binlerce yıl evvelden beri, Alp Arslan’dan beri. Göçebe bir toplumduk ama her zaman devletimiz vardı ve bağımsızdık. Kimsenin boyunduruğu altına girmedik. Kimseye de kusura bakmasın, bir santimetre kare yer vermeyiz, gözünü çıkarırız evelallah hep beraber” ifadelerini kullandı.


Kimsenin kimseye üstünlüğü olmadığını ifade eden Yıldırım, “Ne oluyor bize. Cenabı Hak hepimizi yaratmış. En büyük üstünlük takvadadır. Yani Allah korkusunda. Gerisi teferruat. Bir birimize ne üstünlüğümüz var. Allah bir elin beş parmağını aynı yaratmamış ki. Kimini kabiliyetli yaratmış, kimini şöyle, kimini böyle. Kimisi okur olmuş, kimisi yazar olmuş, kimisi de farklı işlerle meşgul olmuş. Kimi de sanatkar olmuş. Bu bizim elimizde değil, bu bizim güzelliklerimiz. Yani şu sokağı süpüren çöpçü ile belediye başkanının bir farkı yok. Hiçbir zaman farkı yok” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 20:39
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