Yıldırım basın mensuplarının sorularını cevapladı

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Milletvekili seçimlerine gidilirken bir vekilin istifa etme ihtiyacı yoksa ve TBMM üyesi olarak kampanyalara katılıyorsa, belediye seçimlerine giderken aynısını yapmasını yadırgamak, kabul etmemek ne hukuki ne de adil bir değerlendirme olabilir." dedi.

Haber ajansları, gazete, televizyon ve internet medyasının genel yayın yönetmenleri ve temsilcileriyle Cemile Sultan Korusu'nda bir araya gelen Yıldırım, gazetecilerin sorularını cevapladı.

TBMM İç Tüzük Yönetmeliği'nin 94. maddesinin tamamen yasama faaliyetleriyle ilgili olduğunu anımsatan Yıldırım, "Bu madde seçimle ilgili hususu düzenlemiyor. Seçimi düzenleyen 2772 sayılı Mahalli İdareler Kanunu, 298 sayılı Seçimleri Genel Hükümleri Kanunu ve 2822 Siyasi Partiler Kanunu. Buralara bakıldığı zaman çok açık bir şekilde bugün bizim durumun, hukuki bir durum, hukuki bir sorun teşkil etmediği ortadadır. Yüksek Seçim Kurulu, ‘şöyle yapar, böyle yapar’ gibi varsayımlarla hüküm tesis edilmez. Günü gelince hep beraber göreceğiz." şeklinde konuştu.

Yıldırım, istifa edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya, "Milletvekili seçimlerine gidilirken bir vekilin istifa etme ihtiyacı yoksa ve TBMM üyesi olarak kampanyalara katılıyorsa, belediye seçimlerine giderken aynısını yapmasını yadırgamak, kabul etmemek ne hukuki ne de adil bir değerlendirme olabilir." cevabını verdi.

İstanbul'un tüm meselelerini çok iyi bildiklerini ve gerekli fotoğrafı çektiklerini, bu sorunların başında ise trafiğin geldiğini vurgulayan Yıldırım, hem kampanya boyunca hem de seçilmesi halinde çok rahat çalışacaklarını ve önemli icraatlara imza atacaklarını ifade etti. Yıldırım, "Çok rahat çalışacağız. Çünkü bu sıralardan geçmiş bir Cumhurbaşkanımız var. Dolayısıyla İstanbul’u en iyi bilen Cumhurbaşkanımız ve 40 yıllık yol arkadaşım ile çalışacağım. Bunu büyük bir sorun olarak görmüyorum. Fikir ayrılığı konusuna gelince; bizde fikir ayrılığı olur ama sonunda bir lider var." diye konuştu.

Belediye başkanlığı yarışının ittifaklar, partiler mi yoksa adaylar arasında mı olacağına ilişkin bir başka soruya ise Yıldırım, şimdilik iki adayın olduğunu ve yarışın da kendisi ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçeceğini dile getirerek "Ben meseleye ittifaklar ötesinde İstanbul çerçevesinde bakıyorum. Türkiye'yi sırtlayan bir kent olarak İstanbul'u ele almalı ve ona göre değerlendirme yapmalıdır. İstanbul'a kim bir şey katacaksa ona destek olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, tanıtım toplantısında, "İstanbul Ankara'dan yönetilemez" dediği hatırlatılarak yorumu sorulan Yıldırım, şu cevabı verdi:

"İmamoğlu, 'İstanbul, Ankara'dan yönetilemez' dedi. Ardından 'Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği talimat gereği asgari ücret 2 bin 200 lira olacak' diye konuştu. Peki, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? İstanbul, Ankara'dan yönetilemez. İstanbul, Ankara'sız da yönetilemez. İstanbul'un Ankara'ya ihtiyacı var. Ankara'nın da, İstanbul'a destek verme yükümlülüğü var."

Kentsel dönüşüm konusundaki soruları da cevaplayan Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"İlçeler bazında bizim mikro düzeyde zemin yapısı bile belli değil. Zemin yapısı demek, her bölgesinin 50 metrede bir sondaj yapıp zemini bilmek gerekiyor. Bundan emin değiliz. Sadece kabuller var. ‘Hat şuradan geliyor, şuradan’ gidiyor. Kızımızı çizgiler çiziyoruz. Bunlar tamam da bunların acaba Bahçelievler'e, Kağıthane’ye, Beylikdüzü’ne, Tuzla’ya yansıması nedir? Bunların mikro çalışmaları mevcut değil. Deprem ile ilgili çalışmaları yenileyeyim ama yerin altında sonun varsa ne olacak? Hem para hem emek boşa gitti. Hem de insanlar yine güvende değil. Bir kere bu yapılacak. Deprem ile ilgili dönüşümde hiç müsamahakar olmayacağız. Vatandaş karşı da çıksa yapacağız. Bizim olmazsa olmazımız. Bu belki de bir belediye başkanınından duyacağınız önemli bir başlık. Eğer belediye başkanı olsam, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündeminin en önemli konusu imar plan tadilatı olamayacak. Bugün meclislerin gündeminin yüzde 75'i bunlar. Burada açıklıyorum: İmar komisyon fonksiyon değişiklikleri olmayacak. Bütün yanlışlar buradan."