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Yıldırım, Başakşehir'de halka hitap etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Bu ülkeyi, bölmeye, parçalamaya çalışanlarla işimiz olmaz. Bizim işimiz Türkiye, gücümüz aziz milletimizdir"

28 Mart 2019 Perşembe 19:04
Yıldırım, Başakşehir'de halka hitap etti

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bu ülkeyi, bölmeye, parçalamaya çalışanlarla işimiz olmaz. Bizim işimiz Türkiye, gücümüz aziz milletimizdir." dedi.

AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa hitap eden Yıldırım, seçime iki gün kaldığını hatırlatarak, "Gençler, enerjinizi idareli kullanın. Pazar günü, zımba gibi, enerji dolu geri geleceğiz." dedi.

"Anca beraber, kanca beraber" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Başakşehir el ele vererek, inşallah İstanbul'u uçuracağız. Pazar günü vereceğimiz kararla birlikte, İstanbul'u ve Başakşehir'i 2023'e ve Cumhuriyetimizin 100. yılına taşıyan kadroları seçeceğiz. 15 milyon insana hizmet için bu yola çıktık. İstanbul halkına güvenimiz tamdır. Pazar günü, mutlaka sandığa gidelim. Gün, birlik, beraber, kardeş olma günüdür. Bir olacağız, beraber olacağız, diri olacağız, iri olacağız ve birlikte Türkiye olacağız."

Yıldırım, seçildikten sonra herkese hizmet götürmek için çaba göstereceklerini kaydederek, "Bu ülkeyi, bölmeye, parçalamaya çalışanlarla işimiz olmaz. Bizim işimiz Türkiye, gücümüz aziz milletimizdir." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Başakşehir İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Yıldırım, ilçede çeşitli temaslarda bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 19:04
  1. AK Parti İlçe Başkanlığı
  2. Başakşehir Belediyesi
  3. Binali Yıldırım
  4. bölücülerle işimiz olmaz
  5. Seçim çalışmaları

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