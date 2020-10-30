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Biyografi Yıldıray Şahinler kimdir nerelidir? Yıldıray Şahinler Hayatı
Biyografi

Yıldıray Şahinler kimdir nerelidir? Yıldıray Şahinler Hayatı

Yıldıray Şahinler, Osmanlı dizilerinden biri olan ve ATV’de başlayacak olan Akıncı dizisinde oynayanacak. Akıncı dizisinin ilk bölümüne ilişkin tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte Yıldıray Şahinler’in kim olduğu, nereli olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Yıldıray Şahinler kimdir? Yıldıray Şahinler hangi dizilerde oynadı? İşte Yıldıray Şahinler’in hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 08:13:00 - 2020-10-30 08:13:45
Yıldıray Şahinler kimdir nerelidir? Yıldıray Şahinler Hayatı

NTC Medya’nın ATV için hazırlamış olduğu Akıncı dizisinin başrolünü Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi üstleniyor. google, Tolga Tekin ve Erkan Bektaş’ın da rol aldığı yapımda Yıldıray Şahinler de rol alacak.

Yıldıray Şahinler kimdir?

Yıldıray Şahinler, 7 Şubat 1968 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlayan Yıldıray Şahinler, 1986 yılından bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev almaktadır. Yıldıray Şahinler, 2007 yılında kurulan İstanbul Halk Tiyatrosu adlı tiyatro grubunun kurucularındandır. Yıldıray Şahinler, ilk oyunculuk deneyimini 1989 yapımı Ayaşlı ve Kiracıları dizisiyle izleyicinin karşısına çıktı. İçerde dizisinde Alyanak karekteriyle izleyicinin ilgisini çeken Yıldıray Şahinler, Hayat Yolunda, Ulan İstanbul, Kayıp, Avrupa Yakası, Elveda Rumeli gibi bir çok dizi de rol alan Yıldıray Şahinler, Star TV’de ikinci sezonu yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Mert Fırat, Ferit Aktuğ, Hayal Köseoğlu, Duygu Sarışın ve Tansu Biçer gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Mehmet karakterini canlandırıyor. Gizem Şahinler ile evli olan Yıldıray Şahinler’in Aksel isminde bir oğlu bulunmaktadır. 

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