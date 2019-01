Yıldır Atakurt kimdir? Yıldır Atakurt ölüm nedeni ne?

Prof. Dr. Yıldır Atakurt (75) görev yaptığı üniversitenin misafirhanesinde ölü bulundu. Peki Yıldır Atakurt kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yıldır Atakurt ölüm nedeni ne?

Tuzla'daki özel bir üniversinin tıp fakültesinde dekan yardımcılığı yapan Prof. Dr. Yıldır Atakurt aynı zamanda üniversitenin misafirhanesinde kalıyordu. Kendisinden haber alınamayınca Atakurt'un kaldığı odaya girildi. Atakurt'un yerde hareketsiz yattığını gören üniversite görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Üniversitenin sağlık görevlilerince yapılan ilk kontrollerde Atakurt'un öldüğü belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Yıldır Atakurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

1944 doğumlu olana Yıldır Atakurt hayatına ilişkin bilgiler ise şöyle:

Doktora Tezleri

Yayınlar

