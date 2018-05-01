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Yılda tam 7 milyon kişi bu sebepten ölüyor!

Hükumetleri hava kirliliği ile mücadele etmeye çağıran Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yılda yedi milyona ulaştı.

01 Mayıs 2018 Salı 10:41
Yılda tam 7 milyon kişi bu sebepten ölüyor!

Hava kirliliği yüzünden yılda en az yedi milyon kişi hayatını kaybediyor. Bu tespit, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) ait. Örgütün Genel Direktörü Tedros Adhanom, hükümetleri hava kirliliği ile etkin şekilde mücadele etmeye çağırdı.

ASYA VE AFRİKA KRİZİN EN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELER

Adhanom'un Cenevre'de yaptığı açıklamalara göre, dünya genelinde on kişiden dokuzu yüksek oranda zararlı maddeler içeren havayı teneffüs ediyor. Kirli havanın herkesin ancak özellikle de yoksulların hayatını tehdit ettiğini belirten DSÖ Genel Direktörü, hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 90'ının kalkınmakta olan ve kalkınmanın eşiğindeki ülkelerde yaşadığını ifade etti. Adhanom, Asya ve Afrika'nın krizin en yoğun şekilde görüldüğü bölgeler olduğunu söyledi.
DW Türkçe'nin, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerinden aktardığı habere göre, dünya genelinde yaklaşık 3 milyar kişi evlerinde sağlığa zararlı duman oluşmadan yemek pişirme olanağına sahip değil. Örgüt, açık ateşte yemek pişirmenin ve bunun sonucu oluşan dumanın milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu açıkladı.

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünya genelinde 4 milyon 200 bin kişi ise doğrudan kirli havayı soluduğu için hayatını kaybediyor. Sanayi tesisleri, otmobiller ve diğer ulaşım araçlarının açığa çıkardığı sağlığa zararlı gazların ölümlerde büyük rol oynadığını açıklayan örgütün verilerine göre, kirli hava partikülleri solunum yollarına, ciğerlere ve oradan da kan-dolaşım sistemine girerek insan sağlığını tehdit ediyor.
DSÖ, hava kirliliğinin yetişkinlerde kalp-dolaşım sistemindeki bozukluklara bağlı ölümlerin dörtte birinin sorumlusu olduğunu açıkladı. Ayrıca örgüt, felç vakalarının yüzde 25'i, akciğer kanseri vakalarının yüzde 30'u ve kronik ciğer rahatsızlıklarının yüzde 43'ü de hava kirliliğine bağlı olarak ortaya çıkıyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 10:41
  1. Dünya Sağlık Örgütü
  2. hava kirliliği

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