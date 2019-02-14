ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pazartesi günü 7 ton esrar yakalandı, 5'i Diyarbakır Lice'de, 2'si İstanbul'da. Önemli bir rakam veriyorum. Yılbaşından bugüne kadar 5 ton eroin yakaladık. Bu rakam 2016 yılının tamamıdır." dedi.

Soylu, Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde esnafla kahvaltıda bir araya geldi.

Doğu ve Güneydoğu'da PKK'ya peşkeş çekilen belediyelere kayyum atadıklarını belirten Soylu, sadece 2 yılda oranın çehresini değiştirdiklerini, bu yerlerin sokaklarına huzur geldiğini söyledi.

Türkiye'nin potansiyeli güçlü bir ülke ve devlet olduğunu belirten Soylu, "Demek ki benim ülkemde ortalık sakin olsa, herkes işine gücüne baksa, bizi terörle, ekonomik saldırılarla, siyasal operasyonlarla yormasalar, Türkiye bugün olduğundan çok farklı bir yerde olacak." ifadesini kullandı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin bir beka seçimi olduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Karşımızdaki şer ittifakının da iddiası bu seçimin normal yerel seçimi olduğudur. Kimin kiminle yan yana geldiğine bakınca, bize bu seçim hiç de yerel seçim gibi görünmüyor. Allah aşkına, HDP ile Saadet'in yan yana geldiği seçim yerel seçim olabilir mi? İYİ Parti ve CHP'nin yan yana gelmesini geçtim, olabilir, Türkiye sağ-sol koalisyonlarını daha önce de gördü. Hadi bir araya geldi diyelim, bir hayrını görmedi ama en azından denedi. Fakat burada başka bir şey var. Burada işin içinde HDP ve PKK var. İşin içerisinde FETÖ var. Burayı izah edemiyoruz.

Biz CHP'nin HDP ile neden bu kadar sıkı fıkı olduğunu anlayamıyoruz. FETÖ'nün açıkça bu işe dahil olmasını, buna kimsenin ses çıkarmamasını da biz anlayamıyoruz. HDP çıkıyor Saadet adayını destekliyor, CHP ve İYİ Parti'ye destek veriyor, Kandil çıkıyor 'bu doğru bir stratejidir' diye açıklama yapıyor. CHP, İYİ Parti Doğu ve Güneydoğu’da yok, HDP'nin tezgahına ilişmiyorlar. Ne yaptıklarına bakmıyorlar. Şimdi bütün bu garip tabloya bakıp bu seçim kuru kuru yerel seçim diyebilmek mümkün müdür?"

- Sezai Temelli'ye eleştiri

"Kürdistan'da biz kazanacağız, Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz" ifadesini kullanan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yi eleştiren Bakan Soylu, "Ahlaksız bir şekilde diyor ki 'Kürdistan'da biz kazanacağız. Batı'da da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz.' Bunu TBMM'nin grup toplantısındaki salonunda söylüyor. Cesareti görüyor musunuz? Sonra bana da kızıyorlar, dün 9 tane vilayette milletvekilleri yürümeye kalktılar. Yürüselerdi de görseydik bakalım." dedi.

Süleyman Soylu, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in Van'da izinsiz yürüyüş sırasında kadın polis memurunun kolunu ısırması olayına ilişkin ise şunları söyledi:

"Gördünüz değil mi, insan sıfatında birisi, kız polisimizin kolunu ısırmış. Bir gün önce de İstanbul'daki polislerimiz onları, 'hani yürüyeceklerdi' betonun üzerine oturttular ya. Bir polis kızımızı orada milletvekili darp etmiş. Bir arkadaşımız vasıtasıyla beni aradı. Dedi ki 'Bakanım biz onları yürütmedik ne yaparlarsa yapsınlar.' Şimdi bu irade milletimizin iradesi."

- "57 bin 300 uyuşturucu satıcısı bugün kodeste"

Uyuşturucuyla mücadele konusuna değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Diyorlar ki 'Çok sert konuşuyorsun, gerek yok bu kadar sert konuşmaya.' Biz görevimizi yapıyoruz. Bu görevimizi de hukukun, demokrasinin, anayasal kuralların içinde yapıyoruz. Madem yanlış işler yapıyoruz, elimizde Meclis var, mahkemeler var. Yaptığımız yanlış işlerin bir tanesini söyleyin. Nasıl sert konuşmayacağız? Demişiz ki polislere 'Okulların önünde uyuşturucu satan bulursanız ayaklarını kırın', yanlış mı söylemişiz? Pazartesi günü 7 ton esrar yakalandı, 5'i Diyarbakır Lice'de, 2'si İstanbul'da. Önemli bir rakam veriyorum. Yılbaşından bugüne kadar 5 ton eroin yakaladık. Bu rakam 2016 yılının tamamıdır. Yani 2016'daki 12 ayın tamamını biz sadece şu anda bir buçuk aylık süre içinde yakaladık. 57 bin 300 uyuşturucu satıcısı bugün kodeste."

- Terör operasyonları

Terör operasyonlarının devam ettiğini ifade eden Bakan Soylu, "Şu anda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da tam 300 operasyon yapıyoruz. Biz burada oturuyoruz ya Cudi'den Gabar'a kadar, Tendürek'e kadar, Tunceli Kutu Deresi'ne kadar, Faraşin'e, Şenyayla'ya kadar her birinde şu anda operasyonlarımız var. Sadece dün 15 barınak ve sığınaklarını arkadaşlarımız etkisiz hale getirdiler. Bunlar 2 bin 500 metrede, 3 bin metrede. Ezan, bayrak, namusumuza bir halel gelmesin diye evlatlarımız büyük bir mücadeleyi ortaya koyuyorlar." dedi.

Bakan Soylu, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.