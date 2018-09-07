Son dönemde artış gösteren fabrika yangınları mercek altına alındı

Özellikle yılbaşından bu yana 100'e yakın fabrikada yangın çıkması üzerine sigorta şirketleri harekete geçti. Bazı patronların iflas yerine fabrikasını yakarak bankadan aldığı krediyi sigorta şirketinden tahsil ettiği iddia ediliyor. Yangınların çıkış nedeni ve patronların iyi niyetli olup olmadığı konusunda soru işaretleri artınca Türkiye Sigorta Birliği, üyelerinden bilgi istedi. Önümüzdeki günlerde acentalardan gelen bilgiler toplanarak önceki yıllarla karşılaştırılacak.

İDDİALAR İNCELENİYOR

Sigortacılar, kötü niyetli bazı patronların şirketin borcunu ödemek yerine bu yolu seçebileceğini belirterek, "Kredi borcunu ödeyemeyince iflas yerine fabrikasında yangın çıkarmayı tercih edenlerin olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü, krediyi ödeyemeyince banka fabrikaya icraya gelecek. Fabrika icradan satılsa ilk ihalede belirlenen değer en fazla yüzde 60 oluyor. Genelde bu değerden satış olmuyor. İkinci ihalede biçilen değer yüzde 40 oluyor ve bu değerden satış gerçekleşiyor" diyor. Bu yöntemle 100 milyon dolarlık bir fabrika 40 milyona satılıyor. Bankalar da satış bedelinin üzerindeki kredi alacakları için patronların diğer malvarlıklarına yöneliyor. 100 milyon dolarlık bir fabrikayı bu bedelle sigortalatan patron herhangi bir yangın durumunda sigortadan en az 75 milyon dolar alabiliyor. Hem de diğer varlıklarında bir risk oluşmuyor. Hatta birçok fabrika sahibinin aradan sıyrılarak bankaya "Sigorta şirketi ile görüşün. Alacağınızı onlardan tahsil edebilirsiniz" dediği de belirtiliyor. Patron ceketini alıp çıkarken sorumluluğu banka ile sigorta şirketinin üzerine atıyor. Sektör yetkilileri, sanayicilerin hepsine karşı böyle bir algı oluşturulmaması, olağandışı durumların iyi araştırılması gerektiğini belirtiyor.

MALINI SATAMAYAN YAKIYOR

SIGORTA şirketlerinin 1 milyon TL'lik fabrikayı 3-4 bin liraya sigortaladığını ancak bir yangın durumunda 1 milyon TL'yi kanunlar gereği ödemek zorunda kaldığını belirten İrfan Uzun, "Özellikle üretim yapanlar mallarını satamayınca yangın çıkarıp sigortadan para almak istiyor. Sigortacılar da bunun farkında. Dolayısıyla bu usulsüzlüğe izin vermiyorlar" dedi.

BEYLIKDÜZÜ'NDE DEPO YANDI

İSTANBUL Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi'ndeki etiket üretimi yapan bir fabrikanın depo kısmında dün yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Beylikdüzü, Çatalca, Hadımköy, Avcılar, Esenyurt, Bakırköy, Kocasinan ve Kıraç'tan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle çalışanlar ve çevredeki fabrikaların çalışanları dışarıya çıkarıldı. Kimyasal maddelerin alev almasıyla kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden ekipler, yangını 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

SIGORTA ŞIRKETLERI POLIÇE KESMIYOR

SIGORTA Acenteleri ve Aracıları Derneği Başkanı İrfan Uzun, sigorta şirketlerinin poliçesi devam edenlerde sıkıntı yaratmadıklarını ancak ilk kez sigorta yaptıracak olanlar ile sigortasına birkaç ay ara verip bu dönemde yaptırmak isteyenlere poliçe kesmediklerini söyledi. Uzun, "Zaten fabrikalar sigorta firmaları tarafından 'riskli' kategoriler içerisinde yer alıyordu. Belirli standartları taşıyan, sertifikalı fabrikalar sigorta kapsamına alınıyordu. Şimdi durum daha da sıkılaştı. Sigorta firmaları kılı kırk yarıyor. Biz de acenteler olarak mevcut poliçeleri devam ettiriyoruz. Onun dışında son 20 günde tek bir poliçe yapmadık" ifadelerini kullandı. Uzun, yangın çıkaranların bir taraftan da iflas erteleme verip kamu borçlarını da öteleme yoluna gittiklerini söyledi.

(Sabah)