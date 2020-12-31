Yılbaşında turistlere yasak uygulanacak mı?

Türkiye, diğer tüm ülkeler gibi yeni yıla koronavirüs önlemleriyle beraber giriyor. Yılbaşında alınan tedbirlerdeki ekiplerin denetimleri en üst düzeyde olacak. Bugün saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 4 Ocak pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek. Bundan turistlerin muaf tutulup tutulmayacağı ise akıllarda bir soru işareti…

Bugün saat 21:00’da başlayarak 1 Ocak Cuma günü saat 10.00'a kadar il ve ilçe merkezlerinde toplanma ve kutlama alanları olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turist girişleri de yasak olacak. Turistlerin yılbaşı kutlaması için herhangi bir yerde toplanılmasına izin verilmeyecek.