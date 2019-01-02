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Yılbaşında havaya ateş açan Iraklı kadın milletvekiline tepki yağdı

02 Ocak 2019 Çarşamba 20:19
Yılbaşında havaya ateş açan Iraklı kadın milletvekiline tepki yağdı

BAĞDAT (AA) - Iraklı kadın Milletvekili Vahde el-Cumbeyli yılbaşı kutlamaları esnasında havaya ateş açması üzerine sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüde, Irak'taki yılbaşı gecesindeki kutlamalar sırasında arabasında eline silah alan Cumbeyli havaya ateş ediyor.

Yoğun tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumbeyli, Anbar vilayetinde yer alan Ramadi kentinde bir düğüne giderken havaya ateş açtığını itiraf ederek, ateş ettiği silahının ise kurusıkı olduğunu savundu.

Cumbeyli, tepkilerin ardından özür dileyerek, havaya ateş açma olayının aşiret geleneğinden geldiğini ifade etti.

Olayla ilgili bir grup avukat bugün Cumbeyli hakkında savcılıkta dava açtı.

Davada, Cumbeyli'nin Irak Ceza Kanunu'nun 495'inci maddesinde yer alan "ateş açma" maddesini ihlal ettiği savunuldu.

Irak Ceza Kanunu'nun 495'inci maddesine göre, bir kişinin herhangi bir yerde ateş açması sonucu bir ayı geçmeyecek şeklinde hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.

Irak'ın çeşitli kentlerinde yılbaşı kutlamaları sırasında havai fişek ve gerçek mermilerin neden olduğu kazalarda 104 kişi yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 20:19
  1. ateş açma
  2. dava
  3. Iraklı kadın Milletvekili Vahde el-Cumbeyli
  4. tepki

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