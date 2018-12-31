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Yılbaşında hastaneler, bankalar, PTT, eczaneler, kargolar ve açık mı? Yarın kapalı olan kurumlar

31 Aralık 2018 in resmi tatil olmasıyla tüm resmi kurumlar çalıştı.Okullar, hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar açıktı. Vatandaşlar 1 0cak 2019 'da resmi tatille beraber hangi kurumların açık olup olmadığını da merak ediyor. İşte detaylar...

31 Aralık 2018 Pazartesi 21:10
Yılbaşında hastaneler, bankalar, PTT, eczaneler, kargolar ve açık mı? Yarın kapalı olan kurumlar

31 Aralık 2018 in resmi tatil olmasıyla tüm resmi kurumlar çalıştı.Okullar, hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar açıktı. Vatandaşlar 1 0cak 2019 'da resmi tatille beraber hangi kurumların açık olup olmadığını da merak ediyor. İşte detaylar...

1 Ocak 2019 Salı günü resmi tatil. Be sebeple okullar, hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar kapalı olacak. 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak.

Yılbaşı tatil takvimi

31 ARALIK 2018 PAZARTESİ: Normal çalışma saati

1 OCAK 2019 SALI: Resmi tatil

2019 dini tatillerin tarihi

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

2019 resmi tatillerin tarihi

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 21:10
  1. 2019 resmi tatiller
  2. 2019 1 ocak
  3. 2019 dini tatiller
  4. 1 ocak resmi tatil mi
  5. yılbaşında banka açık mı
  6. yılbaşında hastaneler açık mı

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