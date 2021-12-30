Yılbaşında hastane randevusu var mı? 1 Ocak'ta yerli aşı Turkovac randevusu açık mı?
Cumartesi pazar günü korona aşısı yaptırılıyor mu? Koronavirüs vaka sayıları omicron varyantıyla birlikte bir hayli arttı. Bu sebeple Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanlar vatandaşların hatırlatma dozlarını yaptırmalarını tavsiye ediyor. Vatandaşların çoğu ise hafta sonu aşı yaptırmanın mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, 1 Ocak’ta korona aşısı yaptırılabilir mi?
Koronavirüs ile mücadele sürerken ortaya çıkan yeni varyantlar kaygı uyandırıyor. Bu sebeple son dönemde çağrılarla birlikte hatırlatma dozu yaptıranların sayısı bir hayli arttı. Hafta sonu aşı yaptırmak isteyenler ise hastanelerden randevu almalarının mümkün olup olmadığını araştırıyor.
Yılbaşında hastane randevusu var mı? 1 Ocak'ta yerli aşı Turkovac randevusu açık mı?
Hastanelerde haftanın yedi günü aşı uygulaması yapıyor. Sağlık ocaklarında ise yalnızca hafta içi aşı yaptırılabiliyor. Bu sebeple cumartesi ya da pazar günü için hastanelerden aşı randevusu alabilmeniz mümkün. Yerli aşı Turkovac işe şimdilik yalnızca şehir hastanelerinde yapılabiliyor. Bu sebeple yerli aşı için de belirlenen hastanelerden hafta sonuna randevu oluşturabilirsiniz. Aşı randevularınızı ALO 182 ve MHRS üzerinden alabilirsiniz.
Şehir Hastaneleri listesi şöyle:
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
Adana Şehir Hastanesi
Elazığ Fethi Seçkin Şehir Hastanesi
Manisa Şehir Hastanesi
Kayseri Şehir Hastanesi
Isparta Şehir Hastanesi
Yozgat Şehir Hastanesi
Eskişehir Şehir Hastanesi
Bursa Şehir Hastanesi
Konya Karatay Şehir Hastanesi
Tekirdağ Şehir Hastanesi
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Okmeydanı
Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Göztepe (Kadıköy)