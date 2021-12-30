Koronavirüs ile mücadele sürerken ortaya çıkan yeni varyantlar kaygı uyandırıyor. Bu sebeple son dönemde çağrılarla birlikte hatırlatma dozu yaptıranların sayısı bir hayli arttı. Hafta sonu aşı yaptırmak isteyenler ise hastanelerden randevu almalarının mümkün olup olmadığını araştırıyor.

Yılbaşında hastane randevusu var mı? 1 Ocak'ta yerli aşı Turkovac randevusu açık mı?

Hastanelerde haftanın yedi günü aşı uygulaması yapıyor. Sağlık ocaklarında ise yalnızca hafta içi aşı yaptırılabiliyor. Bu sebeple cumartesi ya da pazar günü için hastanelerden aşı randevusu alabilmeniz mümkün. Yerli aşı Turkovac işe şimdilik yalnızca şehir hastanelerinde yapılabiliyor. Bu sebeple yerli aşı için de belirlenen hastanelerden hafta sonuna randevu oluşturabilirsiniz. Aşı randevularınızı ALO 182 ve MHRS üzerinden alabilirsiniz.

Şehir Hastaneleri listesi şöyle:

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Adana Şehir Hastanesi

Elazığ Fethi Seçkin Şehir Hastanesi

Manisa Şehir Hastanesi

Kayseri Şehir Hastanesi

Isparta Şehir Hastanesi

Yozgat Şehir Hastanesi

Eskişehir Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi

Konya Karatay Şehir Hastanesi

Tekirdağ Şehir Hastanesi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Okmeydanı

Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Göztepe (Kadıköy)