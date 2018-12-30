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Yılbaşında Hadi'den Turkcell'in katkılarıyla rekor ödüllü yarışma

Hadi'de 2019'a özel 201 bin 900 TL para ödülü verilecek- Katılımın 1 milyona ulaşması beklenen yılbaşına özel Hadi'de, para ödülüne ek olarak kazanan Turkcell'lilere ve 31 Ocak 2019'a kadar numarasını Turkcell'e taşıyanlara 201.900 GB internet ödülü dağıtılacak

30 Aralık 2018 Pazar 12:29
Yılbaşında Hadi'den Turkcell'in katkılarıyla rekor ödüllü yarışma

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in katkılarıyla gerçekleşecek Türkiye’nin en geniş katılımlı yarışması Hadi’de, 2019’a özel 201 bin 900 TL para ödülü verilecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Hadi, yılbaşı gecesine müthiş ödüllerle damga vurmaya hazırlanıyor.

Turkcell’in katkılarıyla 31 Aralık gecesi yapılacak Hadi’de, 2019’a özel 201 bin 900 TL rekor para ödülü, kazanan yarışmacılar arasında paylaştırılacak.

Katılımın 1 milyona ulaşması beklenen yılbaşına özel Hadi'de, para ödülüne ek olarak kazanan Turkcell’lilere ve 31 Ocak 2019’a kadar numarasını Turkcell’e taşıyanlara 201.900 GB internet ödülü dağıtılacak.

Yeni yıla girerken "herkes kazansın" diye joker desteği de yine Türkiye’nin yerli iletişim ve yaşam platformu BiP’ten gelecek. Yarışmacılar, yaklaşık 2 milyon 500 bin takipçisi olan BiP Hadi kanalından alacakları jokerle yarışmaya devam ederek kazanma şanslarını da artıracak. Üstelik 31 Aralık’a özel olarak ipucu da sadece BiP Hadi kanalında olacak.

Her gün yüz binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen bilgi yarışması Hadi’de sunucu tarafından sorulan 12 soruya, 10 saniye içerisinde bir cevap vermek gerekiyor. 10 saniye içerisinde verilen cevap doğru ise bir sonraki soruya geçmeye hak kazanılıyor. Yarışmanın sonunda tüm soruları doğru cevaplayan yarışmacılar, yarışma öncesinde ilan edilen para ödülünü eşit olarak paylaşacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 12:29
  1. Hadi
  2. Turkcell

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