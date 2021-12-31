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Kadın - Aile Yılbaşı perdesi nasıl yapılır? Yılbaşı perdesi tarifi
Kadın - Aile

Yılbaşı perdesi nasıl yapılır? Yılbaşı perdesi tarifi

Peki, yılbaşı perdesi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-12-31 16:41:00 - 2021-12-31 16:50:44
Yılbaşı perdesi nasıl yapılır? Yılbaşı perdesi tarifi

Yılbaşı perdesi tarifi 

Yılbaşı perdesi malzemeler

  • 3 su bardağı pirinç
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 4.5 su bardağı su ve tavuk suyu karışımı
  • 2 adet tavuk budu
  • Yarım kahve fincanı kuş üzümü
  • 200 g çiğ badem
  • 1 kahve fincanı dolmalık fıstık
  • Karabiber, tuz

Perdesi için;

  • 2 adet yumurta
  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • Tuz
  • Aldığı kadar un

Yılbaşı perdesi yapılışı

İlk olarak tavuk butlarını haşlayın. Haşladıktan sonra tavuk suyu ile perde pilavı tarifi yapımına başlayabilirsiniz. Yağı pilav tenceresinde eritin. Yıkanmış ve suyu süzülmüş pirinçleri yağa ekleyip 4 dakika kadar kavurun. Tavuk suyunun 2 kasesini pirinçlere ekleyin. Tuzu ekleyerek kapağını kapatın. Pilav biraz diri olacak şekilde ocaktan alın. Tavukları didikleyin ve kuş üzümü, karabiber ile pilava ilave ettikten sonra karıştırın. Hamuru için; tüm malzemeleri karıştırarak hamuru yoğurun. Hamuru biri küçük biri büyük iki parçaya ayırın. Büyük olanı 3 mm kalınlığında açıp kabın tabanına, kenarları da kapatacak şekilde güzelce yerleştirin. İçine pilavı doldurun ve hamurun küçük parçasını da aynı şekilde açıp pilavın üzerine kapatın. Fırınınızı 200 derecede ısıtın ve perde pilavını kızarana kadar pişirin.Piştikten sonra pilavı ters çevirip servis edin.

 

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