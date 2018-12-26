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Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Konya’nın Ereğli ilçesinde polis ekipleri, yılbaşı öncesi satışa sunulmak üzere sahte içki üretimi yapılan imalathaneye baskın yaparak sahte içkilere el koydu.

26 Aralık 2018 Çarşamba 23:52
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalarda Yunuslu Mahallesinde bir evde sahte alkollü içki üretimi yapıldığı bilgisi alınması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin adreste yaptığı aramada alkollü içki yapımında kullanılan 14 adet damacana düzeneği, 1 adet düdüklü tencere ve varil kullanılarak hazırlanmış damıtım düzeneği, 5 şişe sahte rakı, 1 adet alkol derecesini ölçmeye yarayan alet, 3 adet 5 litrelik bidon içerisinde sahte şarap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Konu ile ilgili sahte içki üretimi yapan E.Ö. isimli şahıs ekiplerce yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 23:52
  1. ereğli

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