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Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Gaziantep'te, yılbaşında piyasaya sürülmesi planlanan 700 litre sahte içki ile 69 şişe gümrük kaçağı içki, düzenlenen operasyona ele geçirildi

18 Aralık 2018 Salı 18:43
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kaçak içki imalatının yapıldığı yerlere düzenlenen operasyonda 700 litre sahte, 69 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda iş yerinin deposunda yılbaşı gecesinde piyasaya sürülmesi planlanan pet şişeler içerisinde 700 litre sahte içki ele geçirildi.

Turan Emeksiz Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda ise 69 şişe kaçak içkiye el konuldu.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 18:43
  1. Gaziantep
  2. operasyon
  3. Sahte içki

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