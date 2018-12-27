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İzmir'de yılbaşı öncesi operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de yılbaşı öncesi terör örgütlerine yönelik son iki günde gerçekleştirilen operasyonlarda 68 kişi gözaltına alındı.

27 Aralık 2018 Perşembe 12:30
İzmir'de yılbaşı öncesi operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının arama ve yakalama kararı sonrası harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yılbaşı öncesi terör örgütlerine ardı ardına baskınlar yaptı. 25 Aralık tarihinde, sol terör örgütlerine operasyon yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin baskınlarında, sokak eylemlerini başlatmak ve olaylara müdahale eden güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen 7 şahıs gözaltına alındı. Aramalarda, tabanca ve tabancaya ait fişekler, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. 

Bazı şüpheliler etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı

26 Aralık tarihinde ise FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyon da ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kuran; subay ve astsubaylar ile ihraç-emekli olmuş üst düzey subayların bulunduğu şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan bazı şüpheliler ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Yine aynı gün örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddia edilen şahıslara baskınlar yapıldı. Organize ve Mali Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda 39 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı ve 19 zanlı gözaltına alındı. 

27 Aralık yapılan operasyonda ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İzmir Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 15 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde özel harekat polisleri eşliğinde operasyon yaptı. Baskınlarda, 1 adet tabanca bu tabancaya ait mermi, PKK terör örgütünü simgeleyen bayrak ve kitaplar ele geçirildi. Emniyet güçleri, yılbaşında vatandaşların huzuru için operasyonların devam edeceğinin bilgisini verdi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 12:30
  1. İzmir
  2. yılbaşı
  3. operasyon

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