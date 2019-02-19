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Yılbaşı gecesinde yakalanan DEAŞ’lıya akıl sağlığı raporu aldırılacak

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün yıl başı operasyonunda, Fransa’dan Türkiye’ye cihat başlatmak için girdiği ve yılbaşı kutlayanları kafir olarak gördüğü iddiası ile yakalanan tutuklu sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

19 Şubat 2019 Salı 13:33
Yılbaşı gecesinde yakalanan DEAŞ’lıya akıl sağlığı raporu aldırılacak

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün yıl başı operasyonunda, Fransa’dan Türkiye’ye cihat başlatmak için girdiği ve yılbaşı kutlayanları kafir olarak gördüğü iddiası ile yakalanan tutuklu sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilecek.


YILBAŞI GECESİ YAKALANMIŞLARDI, ÖRGÜTSEL FOTOĞRAFLAR ELE GÇEİRİLMİŞTİ


Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Fransa ülkesinden Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen Murat Y. ve beraberinde bulunan Fas uyruklu Nadia N. İsimli kadın ile birlikte 31 Aralık 2018’de yapılan operasyon ile yakalanarak göz altına alındı. Şüphelilerden Murat Y. isimli şahsın Fransa’dan Türkiye’ye giriş amacının cihat başlatmak olduğu, yılbaşı kutlayanları kafir olarak gördüğü, Türkiye yönetimi tağut (şeytan/şeytanın yolundan giden) olarak gördüğü, demokrasi ile yönetilen ülkelerinde tağutun yolundan gittiğini, demokrasi yerine şeriatın gelmesi gerektiğini nitelendirdiği öğrenildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada elde edilen dijital materyal incelemesinde çok sayıda örgütsel fotoğrafların olduğu tespit edilirken, yılbaşı etkinlikleri de göz önüne alındığında eylem arayışı içerisinde bulunabileceği değerlendirilen Murat Y. isimli şüpheli yılbaşı öncesi herhangi bir eylem yapamadan operasyon ile yakalandı. Şüpheli şahıslar Emniyet’teki ifadelerinin ardından Adli Tabiplik’te sağlık kontrolünden geçirildiler. Doktor raporunun ardından şüpheliler Murat Y. ve Nadia N. Adliye’ye sevk edildiler. Adliye’ye çıkarılan şüpheli Murat Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Fas uyruklu Naida N. ise serbest bırakıldı.


Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Murat Y. ile avukatı hazır bulundu. Sanığın dini nikahlı eşi Fas uyruklu Naida N. ise duruşmada tanık olarak dinlendi.


Tutuklu sanık Murat Y., mahkemede “17 yıldır Fransa’da yaşıyorum. Fransa’da inşaat işinde çalışıyordum. Türkiye’ye iş ve sağlığımın tedavisi için geldim. Ben örgüt üyesi değilim, hiçbir örgüt ile asla alakam yoktur. Sade bir vatandaşım” dedi.


Sanığın tanık olarak dinlenen dini nikahlı eşi Fas uyruklu Naida N. “Ben Fas vatandaşıyım, Fransa ile hiçbir alakam yok. Sanık Fransa’da, ben Fas’ta yaşıyordum, 3 yıl önce internetten tanıştık, dini nikah ile evlendik. İnternette ‘müslima’ isimli evlilik mesajlaşma programı ile tanıştık. Ben Fransa’ya gitmek istedim, vize vermediler, hastalıktan dolayı Türkiye’ye geldik. Hastalığı nedeniyle eşim uyurken çok fazla ağlardı, üzerine bir şeyler geldiğini söylerdi” diye konuştu.


Mahkeme heyeti verdiği ara kararda sanık Murat Y.’nin bipolar bozukluğu hastalığı ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevkine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:33
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