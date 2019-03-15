Yılbaşı gecesi "dur" ihtarına uymayan gencin öldürülmesi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 31 Aralık 2017'de uygulama noktasında polislerin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçmak isteyen gencin açılan ateş sonucu öldürülmesiyle ilgili davada, sanık polis memuruna "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.B, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, maktul Ekrem Görkem Karakan'ın (16) annesi Naime, babası Sedat Karakan, avukatları ve yakınları duruşmada hazır bulundu.

Sanık H.B, önceki duruşmalardaki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Bize bombalı araçla saldırı yapılacağı yönünde bilgi verilmişti. Ayrıca çevre güvenliği yapanlar özellikle uyarılmıştı. Herhangi bir kastım yoktur." diye konuştu.

Anne-baba Görkem ile avukatları ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık H.B'ye "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

- Olay

Şahinbey ilçesinde 31 Aralık 2017'de yılbaşı uygulaması yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri 34 HS 0981 plakalı otomobili durdurmak istemiş, "dur" ihtarına rağmen kaçmak isteyen Ekrem Görkem Karakan'ın (16) bulunduğu araca ateş açılmıştı. Karakan kaldırıldığı hastanede 2 hafta sonra yaşamını yitirmişti.