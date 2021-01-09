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Sağlık Yılbaşı eğlenceleri tabloya nasıl yansıdı? Prof. Tükek cevapladı
Sağlık

Yılbaşı eğlenceleri tabloya nasıl yansıdı? Prof. Tükek cevapladı

Son on günün vaka tablosunu değerlendiren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, jyılbaşında düzenlenen eğlencelerin vaka sayılarını arttırdığına dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 23:58:00 -
Yılbaşı eğlenceleri tabloya nasıl yansıdı? Prof. Tükek cevapladı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu, yılbaşının da içinde bulunduğu döneme baktığımız zaman, hemen akabindeki 3 günde sayılarda artış oldu. Pazartesi günü önce 14 binli rakamlar, arkasından 13 ve 12 binli rakamları gördük. Kendi açımızdan da, hastanemiz açısından da baktığımız zaman Türkiye'deki sayılara paralel olarak, Pazartesi ve Salı günleri vaka sayımızda yüzde 50 bir artış oldu" dedi. 

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