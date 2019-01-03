Yılbaşı bilançosu açıklandı! Binlerce kişiye ceza

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi yaptığı çalışmalar kapsamında toplam 20 kazaya müdahale etti. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 22 kişi ise yaralandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı trafik denetimlerinde ise 9 bin 398 aracı ve sürücüyü kontrol etti. Bu kişiler ve araçlardan 6 bin 363'üne çeşitli suçlardan ceza kesildi.

Trafik polisleri yılbaşı gecesi yaptığı alkol denetimlerinde ise 2 bin 733 aracı durdurarak uygulama yaptı.

Bu araçları kullanan 268 sürücünün alkolmetre ile yapılan test sonucunda 0,50 promilin üzerinde alkollü oldukları tespit edildi.

Bu sürücülere ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesinden işlem yapılarak para cezası kesilerek, ehliyetlerine ise 20 ceza puanı uygulandığı öğrenildi.

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı günü yaptıkları çalışmalarda 89 bin 140 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrollerini yaptı.

Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 182 kişinin de arasında bulunduğu toplam 361 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere 36 bin 281 lira çeşitli suçlardan ceza kesildi.

Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde 775 işyeri incelenirken, 24 işyerine 14 bin 230 lira para cezası kesildi. 1 işyerinin ise ruhsatı olmadığı için kapatıldığı öğrenildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında 178,14 gram uyuşturucu madde, 72 uyuşturucu hap, 14'ü kurusıkı toplam 22 tabanca, 227 mermi ve fişek, 181 sahte içki, 1 çarkıfelek olarak bilinen kumar makinesi, 4 av tüfeği, 1 çalıntı motosiklet, 240 paket kaçak sigara, 32 kilo 700 gram tütün, 3 sahte kimlik ve 2 çalıntı cep telefonu ele geçirildi.