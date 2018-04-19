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Yılanlarla iletişim kuruyordu... Yılan tarafından feci şekilde öldürüldü

Yılanlarla iletişim kurduğu iddia edilen Malezyalı Ebu Zarrin Hüssin, bir kral kobrası tarafından feci şekilde öldürüldü.

19 Nisan 2018 Perşembe 05:27
Yılanlarla iletişim kuruyordu... Yılan tarafından feci şekilde öldürüldü

Yılanlarla iletişime geçerek, onları uysallaştırmasıyla dünya çapında büyük bir üne kavuşan Malezyalı Ebu Zarrin Hüssin, bir kral kobranın saldırısına uğradı.

Malezyalı Hüssin, ülkede yılanları yakalamaya çalışan bir ilk yardım ekibinin başındaydı ve kariyeri boyunca yüzlerce yılanı öldürmeden toplayarak bölgede nam salmış bir isimdi.

"Yetenek Sizsiniz Asya” bile yarışarak ünlenen Hüssin, gittiği bir evde yakaladığı bir yılan tarafından ısırıldı.

Kısa süre sonra ilk yardım ekipleri olay yerine gelse de yılanın zehri genç adamın vücuduna yayıldı.

Bu birimlerden birinin başında da 33 yaşındaki Ebu Zarin Hüssin vardı. Yılanlarla iletişime geçerek onları sakinleştirmenin yöntemini bulan Hüssin, önceki gün ülke basınının gündemindeydi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 05:27
  1. Ebu Zarin Hüssin
  2. yılan
  3. Malezya

YORUM YAZ

  • SalakoSalako51 dk önce
    İnsan gayri fıtrî işlerle uğraşıp etrafa hava atmakla mükellef değildir. Böyle iletişime geçersin işte! Yılan adammış yine de ağzından girip müsait bir yerinden terketmemiş bunu..
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