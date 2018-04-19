Yılanlarla iletişim kuruyordu... Yılan tarafından feci şekilde öldürüldü

Yılanlarla iletişime geçerek, onları uysallaştırmasıyla dünya çapında büyük bir üne kavuşan Malezyalı Ebu Zarrin Hüssin, bir kral kobranın saldırısına uğradı.

Malezyalı Hüssin, ülkede yılanları yakalamaya çalışan bir ilk yardım ekibinin başındaydı ve kariyeri boyunca yüzlerce yılanı öldürmeden toplayarak bölgede nam salmış bir isimdi.

"Yetenek Sizsiniz Asya” bile yarışarak ünlenen Hüssin, gittiği bir evde yakaladığı bir yılan tarafından ısırıldı.

Kısa süre sonra ilk yardım ekipleri olay yerine gelse de yılanın zehri genç adamın vücuduna yayıldı.

Bu birimlerden birinin başında da 33 yaşındaki Ebu Zarin Hüssin vardı. Yılanlarla iletişime geçerek onları sakinleştirmenin yöntemini bulan Hüssin, önceki gün ülke basınının gündemindeydi.