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Yılanların dansı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı bir köy yolunda yılanların dansı görüntülendi.

21 Haziran 2019 Cuma 10:22
Yılanların dansı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı bir köy yolunda yılanların dansı görüntülendi.


İlçe merkezine bağlı Nehri köyü yolunda boyları bir metreyi geçen iki yılanın dansı görüntülere yansıdı. Birbirine kenetlenen yılanlar, uzun süre birbirine dolanarak dans edercesine hareket etti. O anı gören vatandaşlardan biri, cep telefonuyla yılanların dansını kaydetti. Yılanlar bir süre sonra arazide kayboldu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:22
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