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Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti

31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:34
Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti

SİİRT (AA) - Siirt'te yılanın soktuğu kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Siirt'te merkeze bağlı Yerlibahçe köyünde bahçede üzüm toplayan 39 yaşındaki 6 çocuk annesi Kadriye Turhan'ı yılan soktu.

Yakınlarının haber verdiği 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Turhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Turhan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna alındı.

Turhan'ın ölüm haberini alan yakınları, morgun önünde sinir krizi geçirdi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:34
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