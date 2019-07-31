0553 313 94 23

Yılanı vurmak isterken hamile eşini öldüren şahıs adli kontrol şartıyla serbest

Konya’nın Seydişehir ilçesinde evde gördüğü yılanı vurmak isterken iddiaya göre yanlışlıkla 6 buçuk aylık hamile eşini sırtından vurarak öldüren Suriye uyruklu bir kişi, çıkartıldı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:59
Yılanı vurmak isterken hamile eşini öldüren şahıs adli kontrol şartıyla serbest

Konya’nın Seydişehir ilçesinde evde gördüğü yılanı vurmak isterken iddiaya göre yanlışlıkla 6 buçuk aylık hamile eşini sırtından vurarak öldüren Suriye uyruklu bir kişi, çıkartıldı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, dün sabah saatlerinde Seydişehir’e bağlı Kesecik Mahallesi Kırbaçlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Suriye uyruklu Ali El Arid (28), 10 gün önce Hacı Murat Kırkaç’a ait besi damında hayvanlara bakmak için işe başladı. Ali El Arid, besi damının yanında bulunan eve de ailesiyle birlikte yerleşti. İddiaya göre, dün sabah saatlerinde evin içinde gördüğü yılanı öldürmek için duvarda asılı olan tüfeğini alarak ateş eden Ali El Arid, bu sırada evin içinde bulunan eşi Zeyneb El Arid’i (21) sırtından vurdu. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşini kazayla vurduğu öne sürülen Ali El Arid ise jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik zirve
    1. Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik..
    2. Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk..
    3. "Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği..
    4. İnkumu’na güneş enerjili duşmatik
    5. Çobanlık yaparak üniversiteye..
    6. Yanlış yapılan üst geçit sökülmeye..
    7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    8. GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta maden..
    9. Boyabat Kaymakamı Aksoy Başkanlığında..
    10. Valinin desteğiyle sağlığına kavuştu
    11. Bangladeş'te zehirli gaz soluyan 6..
    12. Van’da 2 bin 130 paket kaçak sigara..
    13. Resmi açıklama geldi! Emre Mor..
    14. Yurt dışına çıkmaya çalışan 48..
    15. Senelere meydan okuyan şemsiye..
    16. Kurbanlık kesim fiyatları açıklandı
    17. 12 bin sözleşmeli sağlık personeli..
    18. Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi’nin 2..
    19. Denizde boğulan şahsın yeri, ‘drone’..
    20. CMAS Paletli Yüzme Dünya Gençler..
    21. Adana Defterdarı Şahin Özmertyurt oldu
    22. Sandıklı’da zincirleme kaza: 2 yaralı
    23. Maden ocağında göçük: 3 işçiyi..
    24. AA Haber Akademisinden İletişim..
    25. Düzce'de selden etkilenenlerin prim..
    26. Bilecik’e son 7 yıl içinde 26 ülkeden..
    27. Yeni Malatyaspor tur için Slovenya’da
    28. Piyasalarda gün ortası
    29. Konya'daki "gaybubet evi" yapılanması..
    30. Tepebaşı’da fen işleri hız kesmiyor
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"