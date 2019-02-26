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Yılanı kafasından tutup fare deliğine bıraktı

Konya’nın Kulu ilçesinde bir iş yerinde yapılan kanalizasyon kazısı sırasında çıkan yılan, torbaya koyulduktan sonra araziye götürülerek bir fare deliğine bırakıldı.

26 Şubat 2019 Salı 15:16
Yılanı kafasından tutup fare deliğine bıraktı

Konya’nın Kulu ilçesinde bir iş yerinde yapılan kanalizasyon kazısı sırasında çıkan yılan, torbaya koyulduktan sonra araziye götürülerek bir fare deliğine bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, ilçede hububat alım satımı yapan bir iş yerinde kanalizasyon çalışması için iş makinesinin kazı yaptığı sırada yılan çıktı. O sırada iş yerinde bulunan elektrik tesisat ustası Serdal Alıcı, kış mevsimi olması dolayısıyla uyuşuk vaziyette olan yılanı bir torba içerisine koyarak Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ’a götürdü. Dernek Başkanı Uludağ, Serdal Alıcı ile birlikte araziye giderek yılanı eline aldı ve kafasından tuttuğu yılanı bir fare deliğine bıraktı. Yılan da deliğe girerek gözden kayboldu. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:16
  1. doğa

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