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Yılanları çıplak elle yakalıyor!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların artmasıyla birlikte kara yılanlar Batman şehir merkezine inmeye başladı.

03 Temmuz 2018 Salı 12:01
Yılanları çıplak elle yakalıyor!

Çıplak elleri ile Batman’da yılan yakalamakla ün yapmış olan yılan avcısı Hasan Doksal, kenar mahallelere gelen yılanları yakalamaya başladı. Pazaryeri Mahallesi’nde bulanan mısır tarlasından mahalle içine gelmeye çalışan iki yılanı aradığını belirten Doksal, atalarından gelen bir efsunu olduğunu ve yakaladığı yılanların kendisini sokmadığını söyledi.

Yılanları yakalamakta ustalaşan Doksal, havanın sıcak olmasından dolayı mısır tarlası kenarında sulama yapılan su kanalında yılanları serinletmeyi de ihmal etmedi. Zehirli ya da zehirsiz olan yılanları arayan vatandaşlar için yakaladığını belirten yılan avcısı Hasan Doksal, “Batman bölgesinde kara yılanlar çoğalmış. Batman bölgesi bu kara yılanlarla yaşıyor. Bunların çiftleşme dönemidir. İnsanlara zarar verebilirler. Bize haber verildi. İki tane yılan var. Geldim ve bunların ikisini yakaladım. Mısır tarlalarında, mahalle kenarlarından şehir merkezine giriyorlar. Köylerde de öyle" dedi.

"HAVALAR ISINDI YILANLAR SERİN YERLERE GELİYOR"

Suyun olduğu yerler, mısırın olduğu yerlerin serin olduğunu ve yılanların bu bölgelere geldiğini belirten Doksal, özellikle çiftleşme döneminde bu serin alanların tercih edildiğini söyledi. Doksal, "Bu aralar yılanların çiftleşme dönemidir. Bunlar çoğalıyor. Evleri tarlalara yakın olanlar dikkat etsinler. Haber versinler biz gelip yakalarız. Beni ısırmıyorlar. Dedemizden kalan bir efsunlama var. Normalde kara yılanların herkese karşı bir ısırma durumu var. Isırıyorlar, saldırıyorlar ve öldürücü zehri de var. Bunlar öldürebiliyor. Yalnız dedemizden kaldığı için efsunlu olduğum için ısırsa da bana zarar vermiyor. Çiftleşme dönemi olduğu için bakın birbirlerine sarılmış halde yakaladık. Yakaladığım yılanları doğaya salıyorum kimseye zarar vermesin diye bunları yaşayabileceği bir bölgeye salıyorum. Mesela mısırlı yerlere, ekinli yerlere, buğdaylı yerlere ve farelerin olduğu yerlere salıyorum ki kendini besleyebilsin. Bazen küçük yavrularını yakalıyorum. Evde bir miktar süt veriyorum, besliyorum tekrar doğaya salıyorum. Bunlar doğada yaşıyor, doğa hayvanıdır. Bunu sürekli esir tutsam zarar gelir buna. Doğada yaşadığı için doğaya salıyorum. Tekrar çiftleşme dönemine kendini hazırlıyor. Çiftleşme dönemidir yeni yavrular çıkaracak. Tekrar devam edecek bunun nesli. Elimde tuttuğum yılan yok. Bunları da müsait bir yere salacağım. Yumurtlasın ve yavrulasın. Kara yılan yumurtalarını kırk gün bekliyor. 40 gün bekledikten sonra yavru çıktı mı o bölgeyi terk ediyor. 40 gün boyunca bir şey yemiyor ve aç kalıyor. Orada kalırsa kendi yavrularını yiyecek. Kendi yavrularını yememesi için Allah’u teala ona bir hissiyat vermiş ve çıktığı gün orayı terk ediyor. Orada kalmıyor. Orada kalsa kendi yavrularını yiyecek. Kendi yavrularını yememek için başka bir şeylerle besleniyor” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 12:01
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