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Yılancı: “Kamu çalışanları içerisinde tüm memurların kadrolu olmasını istiyoruz”

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, Samsun Büro Memur-Sen Şube Başkanı Mustafa Karabiber ve yönetim kurulu üyeleri ile buluştu, daire amirleri ve temsilciler ile görüştü.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:09
Yılancı: “Kamu çalışanları içerisinde tüm memurların kadrolu olmasını istiyoruz”

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, Samsun Büro Memur-Sen Şube Başkanı Mustafa Karabiber ve yönetim kurulu üyeleri ile buluştu, daire amirleri ve temsilciler ile görüştü.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi ve Yurtlar Kurumu personeli ve Samsun TÜİK çalışanlarını ziyaret eden Metin Yılancı, Samsun şube yönetimi ile sendika hizmet binasında bir araya gelip çalışanların talepler ve toplu sözleşme konuları hakkında istişarelerde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumu çalışanları ile bir araya gelen Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı yaptığı konuşmada, "Kamu çalışanlarının her sorununun çözümü noktasında çalışmalar yapmaktayız. Sizin taleplerinizi çözmek için bu makamlarda bulunuyoruz. Zaman içerisinde tüm sorunlarınızın ve taleplerinizin çözümün sağlanması için tüm gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kamu çalışanları içerisinde tüm memurların kadrolu olmasını istiyoruz. Farklı istihdam çeşitlerinin çalışma barışını etkilediğini görmekteyiz. Tüm istihdam uygulamalarına son verilerek kadrolu istihdama bir an önce geçirilmesi gerekmektedir. Toplu sözleşme görüşmelerinde sizlerin talepleri doğrultusunda görüşmeleri gerçekleştirip imza altına alacağız. Büro Memur-Senliler kazanacak. Çalışanı memnun edip hizmeti memnun sunacağız" dedi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise, "Kurumumuzun iş kolu değişikliği nedeni ile büro iş koluna geçmesi ve toplu sözleşme öncesi kurumumuz çalışanlarının soru ve sorunlarına yerinde tespiti için yaptığınız bu anlamlı ziyarete teşekkür ederim" diye konuştu.


Ziyaretten sonra yeni üyelere hediye takdim eden Yılancı, TÜİK Bölge Müdürü İsmail Çapanoğlu ve üyeler İle buluştu.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:09
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