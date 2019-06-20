Yılan yerine ayağına sıktı Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde hayvancılıkla uğraşan F.

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde hayvancılıkla uğraşan F.K. isimli çoban, gördüğü yılanı öldürmek isterken av tüfeğiyle kazara kendi ayağına sıktı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kocaköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre merada hayvan otlatan F.K. adlı çoban yılan saldırısına uğradı. Ruhsatlı av tüfeğiyle yılana ateş etmeye çalışan F.K., panik ve heyecandan kendi ayağına ateş etti. Çevredekilerin yardımına koşmasıyla 112 sağlık ekiplerine haber verilen F.K. Kocaköy Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane doktoru merminin bir kaç milim daha içeri kayması durumunda ayağının parçalanabileceği belirtildi. F.K.’nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.