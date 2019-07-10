Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi kırsalında harabe bir evde yaşam mücadelesi veren 6 çocuklu aile,yılan ve akrep korkusundan geceleri uyuyamıyor. Yardımseverlere çağrıda bulunan aile güvenle yaşayabilecekleri tek odalı bir ev istiyor.

Ceylanpınar Tekinler kırsal Mahallesi’nde kerpiç bir evde yaşam mücadelesi veren 6 çocuklu Pilis ailesinin durumu yürek burkuyor. Eşi hükümlü olduğu için iş bulamayan ve tarlarda çapa yaparak ailenin geçimini sağlayan Emine Pilis (36), bütün zorluklara göğüs gererek çocuklarına bakıyor. Maddi imkanları olmadığı için bir akrabalarının verdiği kerpiç evde yaşadıklarını belirten Emine Pilis, kış mevsiminde kerpiç evin bir bölümünün yıkıldığını ve tek odada yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi. Yaşadıkları odanın da duvarlarının çatlak olduğunu aktaran Pilis, yılan ve akrepler yüzünden geceleri korkudan uyuyamadıklarını ifade etti. 6 yaşındaki kızı Edanur’u uyurken akrep ısırdığını anlatan Pilis, "Evimiz yıkık olduğu için yılan ve akrepler evin içine kadar geliyorlar. Bir gün uyurken 6 yaşındaki kızımı akrep ısırdı. Zar zor hastaneye yetiştirdik. Kızım ölümden döndü. Akrep ve yılanlardan dolayı geceleri uyuyamıyoruz. Her an ölüm korkusu yaşıyoruz" dedi.

Bebeğinin kalbi delik

4 aylık bebeğinin hasta olduğunu belirten Emine Pilis, "Bebeğim doğuştan hasta. Kalbi delik ve iki kalp damarı da ters. Ameliyat olması gerekiyor. Ancak maddi imkansızlıklar dolayısıyla ameliyatını yapamıyoruz. Bu ay da kontrole gitmemiz gerekiyordu ancak gerekli parayı bulamadığımız için bebeğimi hastaneye götüremedim" diye konuştu.

Eşi hükümlü olduğu için iş bulamadığını ve tarlalarda çapa yaparak ailenin geçimini sağladığını anlatan anne Pilis, "Çok büyük mağduriyet yaşıyoruz. Ancak bu kadar mağduriyete karşı tek istediğim şey çocuklarımla güvende yaşayabileceğim bir göz oda. Yaşadığımız yer yıkık. Ölüm korkusuyla yaşıyoruz. Çocuklarıma güvenle bakacağım bir yer istiyorum" ifadelerini kullandı.