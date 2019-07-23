Yılan bulunan çukura düşen yavru kedi kurtarıldı Sakarya’nın Akyazı ilçesinde içinde yılan bulunan çukura düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde içinde yılan bulunan çukura düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Alaağaç Mahallesi’nde çukurdan gelen sesler üzerine kontrol etmek için bakmaya giden vatandaşlar yavru bir kedinin çukura düştüğünü gördü. Kedinin yanında bir de yılan olduğunu gören duyarlı vatandaşlar Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çukura düşen kedi ve yılanı çıkartarak doğaya saldı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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