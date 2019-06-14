Yıl sonu sergisi büyük beğeni topladı Söğüt İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün 2018-2019 eğitim öğretim yılı sergi programı büyük beğeni topladı.

Söğüt İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün 2018-2019 eğitim öğretim yılı sergi programı büyük beğeni topladı.

Söğüt Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Belediye Başkan Vekili Rıza Alan, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Söğüt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Kebeli’nin açılış konuşmasıyla başlayan program halk oyunları kursiyerlerinin halk oyunları gösterisi, giyim kursu ürünlerinin yer aldığı çocuk defilesi, bağlama ve gitar kursiyerlerinin müzik dinletisi ile devam etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığının bünyesinde başlatılan okuma-yazma seferberliği kursunda okuma-yazma öğrenen kursiyerlere belgelerini Belediye Başkan Vekili Rıza Alan takdim ederken sergide 2018-2019 eğitim öğretim yılı süresince açılan kurslarda kursiyerler tarafından yapılan el emeği ürünler sergilendi.

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