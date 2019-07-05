0553 313 94 23

Yıl sonu sergilerinin finali Cermodern’de yapıldı

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri’nde eğitim gören 4 bin 350 kursiyerin bir yıl boyunca yaptığı el emeği göz nuru ürünler, Cermodern Sanat Merkezi’nde Ankaralıların beğenisine sunuldu.

05 Temmuz 2019 Cuma 09:53
Yıl sonu sergilerinin finali Cermodern’de yapıldı

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri’nde eğitim gören 4 bin 350 kursiyerin bir yıl boyunca yaptığı el emeği göz nuru ürünler, Cermodern Sanat Merkezi’nde Ankaralıların beğenisine sunuldu.


16 aile merkezinde kadınların elinde hayat bulan ürünlerin yer aldığı serginin açılış törenine AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kongo, Benin, Nijerya, Güney Sudan ve Gabon sefireleri ve belediye meclis üyeleri katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokolle birlikte sergiyi gezen Başkan Köse, emeği geçen herkese teşekkür etti.


Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti belediyeciliğinin salt belediyecilikten öte sosyal ve gönüllere dokunan bir anlayışla hizmet ettiğini belirtti. Serginin hayırlı olmasını dileyen Yıldız, “Hanımlar eserlerini hem yurt içine hem de yurt dışına ulaştırarak dünyaya açılıyorlar. Üretmenin yanında aile bütçelerine de katkı sağlıyorlar” dedi.



"470 bin kişiye hizmet ettik"


Mamak’ta belediye ve halk eğitim merkezleri iş birliği ile açılan kurslarda 470 bin kişiye hizmet verdiklerinin altını çizen Kaymakam Ziya Polat, “Biz millete nasıl değer katarızın derdindeyiz. Mamak Belediye Başkanımız ile yaz aylarında da kurslarımızın devam etmesi kararını aldık. Hanım kardeşlerimizi emeklerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.


Kadınların büyük emek, sabır ve azimle ürettikleri eserleri tüm Ankaralıların beğenisine sunduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Köse ise, “Biz Mamak’ı fiziken değiştirirken zihinlerde kalıcı eserler bırakmak için sosyal faaliyetleri de çok önemsiyoruz. Aile merkezlerimiz kadınlarımız için çok önemli. Aile merkezlerimizde her yaş ve meslekten Mamaklı hanım kardeşimizin ilgi ve talepleri doğrultusunda yeteneklerini keşfedip geliştirebilecekleri kurslar veriliyor. Ayrıca merkezlerimizde çeşitli spor imkanlarının yanı sıra, yeni dostlukların oluşturulduğu sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunma olanağı da sunuyoruz. Bugüne kadar 16 aile merkezimizde yıl sonu sergi açılışları gerçekleştirdik. Bugün de finali Cermodern’de gerçekleştirerek, bu ürünleri tüm Ankaralıların beğenisine sunduk” dedi.



"Ömür aziz değil, emek azizdir"


Konuşmasına Yusuf Has Hacib’ten “Ömür aziz değil, emek azizdir” sözleriyle başlayan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan, “Bugün burada emekçi hanımlarımızın ürettikleri güzelliklere şahit olmaya geldik. Emeklerini, alın terini güzelliğe dönüştürmüşler. Mamak Belediyesi ile uzun yıllardır iş birliği içerisindeyiz. Çok iyi bir ilişkimiz var. Bu tür faaliyetlerle bu birliktelik daha da güçlenecek. Belediye Başkanımızı ve hanım kardeşlerimizi kutluyorum. Bu sergide gördük ki; çabalar güzelliğe dönüşmüş” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:53
  1. sergi
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bingöl’de 3 sığınak imha edildi, EYP ve yaşamsal malzeme ele geçirildi
    1. Bingöl’de 3 sığınak imha edildi, EYP..
    2. Antalya’da çökertilen dolandırıcılık..
    3. Kapadokya’da Birsen Tezer rüzgarı..
    4. Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'yanmaz kefen'..
    5. Şehirlerarası yolcu otobüslerine..
    6. Rektör Büyükuslu, Vali Yazıcı’yı..
    7. (Özel) Osmanlı’nın günlük yaşamı..
    8. Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 3 kişi..
    9. Türk kirazına Çin kapıları yeniden..
    10. Araç sahiplerine güzel haber! Benzine..
    11. ABD’de sosisli sandviç yeme yarışması
    12. Macron'un Suriye Özel Temsilcisi..
    13. Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY..
    14. "Bilişim 500" ödüllerinin sahipleri..
    15. Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 8..
    16. Yüzdeki çizgilere dikkat
    17. Amerikan gazetesinde PKK rezaleti!..
    18. Sulatanbeyli’nde Paksoy Parkı hizmete..
    19. Türkiye Şampiyonu tekvandocu Yangın,..
    20. Komşu illerin domatesi..
    21. Dolar/TL, 5,6070 seviyelerinden işlem..
    22. (Özel) Ataşehir’de alış veriş..
    23. Pazaryeri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu..
    24. Dr. Burak Toprak, obsesif kompulsif..
    25. Yok olma tehlikesi bulunan meyveler..
    26. Bel fıtığı veya dar kanal..
    27. Edremit Belediyesinden eğitime destek
    28. “Hayatımızdaki Yahudi ve Hıristiyan..
    29. 5 Temmuz 2019 TBMM çorba zammı..
    30. Yaz geldi, düğün trendleri belli oldu
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    İlker Başbuğ'dan dikkat çeken S-400 açıklaması: Güney'e koyarsanız...
    İlker Başbuğ'dan dikkat çeken S-400 açıklaması: Güney'e koyarsanız...
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"