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Yıl sonu öğrenci sergisi beğeni topladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 2018-2019 yıl sonu öğrenci sergisi ziyarete açıldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:19
Yıl sonu öğrenci sergisi beğeni topladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 2018-2019 yıl sonu öğrenci sergisi ziyarete açıldı.


Açılışa Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Subaşı, Rektör Yardımcısı ve GSTF Dekanı Prof. Dr. Nurgül Özbay ile kamu kurum ve kuruluşlarından davetliler katıldı.


Beğeniyle gezilen sergide, öğrencilerin yıl boyu temel sanat, desen, dekor uygulamaları, yüzeysel tasarım ve bilgisayar destekli ürün tasarımı dersleri kapsamında ortaya çıkardıkları çalışmalara yer verildi.


Sergilenen eserleri ilgiyle inceleyen ve hocalardan çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Bilal Şentürk, Bilecik’in özellikle sosyal ve turistik olarak gelişmesi için güzel sanatlar alanında nitelikli çalışmalara ihtiyaç duyduğunu söyledi ve bu ihtiyacı da Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin kapatacağını belirtti. Bilecik’in tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yansıtan eserlerle hem şehrin tanıtımının yapılacağını hem de ekonomik katkı sağlanacağını söyleyen Şentürk, bu konuda valilik olarak ihtiyaç duyulan tüm desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.


Davetlilerle birlikte sergiyi gezen Rektör Taş, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve her yıl ortaya çıkan zengin eserlerin kendisini son derece mutlu ettiğini söyledi. Serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretim elemanlarını, öğrencileri ve GSTF Dekanı Prof. Dr. Nurgül Özbay’ı tebrik eden Rektör Taş, başta Vali Bilal Şentürk olmak üzere açılışa katılan tüm davetlilere teşekkürlerini sundu.


Öte yandan fakültenin giriş ve alt katında yer alan ‘Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Yıl Sonu Öğrenci Sergisi’nin 20 Eylül tarihine kadar ziyarete açık olacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:19
  1. sergi
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